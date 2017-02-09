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Кангу-джамп и боди-балет: новые направления фитнеса в Минске
Если мысль об очередной порции сложных, монотонных упражнений в фитнес-зале отбивает всякое желание идти на тренировку, то пришла пора попробовать что-то новое. Команда
Занятия на TRX-петлях
TRX-петли — два каната с петлями на концах. Крепятся они к перекладине на стене или потолке. Несложный, на первый взгляд, снаряд, благодаря гибкой конструкции петель, превратит самые простые отжимания в сложное комбинированное упражнение, задействующее сразу несколько мышечных групп.
Ремни снаряда регулируются. Какой бы ни был уровень подготовки, можно настроить петли под себя. Тренировки с TRX позволяют работать над группами мышц всего тела без ударной и прямой нагрузки на позвоночник. Поэтому большого списка противопоказаний у занятий нет.
Нужно учесть, что TRX-петли — такой же спортивный снаряд, как гантели или гири. Поэтому рекомендуется включать упражнения с ними в план тренировок, но отказываться от всего остального не стоит.
Фитнес на батутах (Sky jumping)
Основа фитнеса на батуте — сочетание быстрых и медленных скачков. Батут амортизирует, выталкивает вверх, подобно эффекту воды. Это дает передышку пояснице и суставам, а именно они чаще всего страдают при обычных нагрузках.
Такой вид тренировок обладает хорошим жиросжигающим эффектом, укрепляет голеностопные и коленные суставы, улучшает работу сердца, тонизирует мышцы. Также это хорошая альтернатива для тех, кому противопоказаны силовые тренировки или бег.
Тренировка на тонусных столах
Впервые о таком слышите? Мы тоже. Казалось бы, лежи себе и жди, когда станешь стройным. Но принцип работы тонусных столов несколько иной. В течение часа вы меняете 6 столов, каждый из которых направлен на проработку определенной группы мышц.
Вы повторяете движения на динамической части тренажера, а в этом время статическая часть фиксирует положение спины. Стол задает правильное направление движений, не позволяет перегружать мускулатуру и суставы.
Такие тренировки подойдут тем, кому противопоказано заниматься активными видами спорта и тем, кто хочет возобновить занятия после длительного перерыва. С помощью тонусных столов можно сбросить вес, сформировать мышечный корсет, облегчить боли в спине, улучшить осанку.
Кангу-джамп (Kangoo Jumps)
Эти занятия точно пойдут на пользу тем, у кого стакан всегда наполовину пуст. Прыжки на джамперах поднимут настроение даже хроническим пессимистам.
Ботинки имеют специальную защитную систему. Благодаря амортизации, она смягчает ударную нагрузку на суставы и позвоночник. В такой «обуви» полезно даже просто ходить. Часто она применяется при реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лечении, например, плоскостопия.
Занятия в джамперах позволяют эффективно сжечь жир, укрепить мышцы, повысить выносливость, улучшить координацию. Интенсивная кардиотренировка дополняется утяжелителями (вес одного ботинка 1,5 кг.) Никакого дискомфорта джамперы не доставят. К ним легко привыкнуть уже в первую минуту. Достаточно просто пройтись по залу и прочувствовать ботинки.
Bosu-фитнес
Bosu-тренажер напоминает разрезанный надвое фитбол, закрытый снизу платформой. Уровень упругости в нем регулируется количеством воздуха, который находится внутри. Через специальный клапан его можно спустить или накачать. Все зависит от уровня подготовки занимающегося.
Работать на босу-тренажере можно как на верхней его части, так и на нижней. Занятия на нем напоминают степ-аэробику. Разница в том, что под ногами находится неустойчивая сфера, на которой нужно балансировать. Это позволяет напрягать даже самые мелкие мышцы.
Тренировки помогут улучшить осанку, укрепить вестибулярный аппарат, развить силу и гибкость.
Боди-балет
Если вам всегда казалось, что балет — это очень сложно и недостижимо, то есть занятия, которые развеют все мифы. Боди-балет — более приземленный вариант классического. Комплекс упражнений в нем строится на основе классической хореографии, адаптированной для широкого круга людей, не обладающих специальными навыками.
На занятиях развивается гибкость суставов и позвоночника, формируется красивая осанка, прокачиваются и укрепляются мышцы. Также балетная гимнастика помогает сбросить вес. К тому же можно научиться красиво, плавно двигаться и танцевать.
Кардио-теннис
Кардио- теннис, пожалуй, самый новый из нашего списка вид фитнеса. Упражнения в нем основаны на базовых элементах игры в теннис.
Занятия проводятся на кортах и площадках для игры в теннис. Тренировки проходят в интенсивном ритме. А вот мячи используют специальные: в них давление ниже, чем в обычных, что позволяет контролировать мяч во время удара. Особенно это важно для участников с небольшим опытом игры.
Тренировки позволяют улучшить работу сердечно-сосудистой системы, сбросить вес, повысить координацию и реакцию. Также кардио-теннис станет хорошим хобби для подростков, которые хотели заниматься спортом, но в детстве, по тем или иным причинам, не попали в профессиональную секцию.
Кстати, занятия помогут приобрести и улучшить навыки игры в обычный теннис. Так что можно будет смело выходить на корт и удивлять мастерством окружающих.
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