Если мысль об очередной порции сложных, монотонных упражнений в фитнес-зале отбивает всякое желание идти на тренировку, то пришла пора попробовать что-то новое. Команда TAM.BY сделала подборку необычных спортивных занятий, которые подойдут и тем, кто решил найти альтернативу привычным тренировкам и тем, кто вообще никогда спортом не занимался.

Занятия на TRX-петлях





Где: фитнес-клуб « Алиса-стар » Стоимость 8 занятий: от 54.5 руб (в зависимости от типа абонемента) Кому подходит: людям с любым уровнем физической подготовки Противопоказания: серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата, при которых противопоказан любой вид физических нагрузок Одежда: удобная спортивная одежда и обувь

TRX-петли — два каната с петлями на концах. Крепятся они к перекладине на стене или потолке. Несложный, на первый взгляд, снаряд, благодаря гибкой конструкции петель, превратит самые простые отжимания в сложное комбинированное упражнение, задействующее сразу несколько мышечных групп.

Ремни снаряда регулируются. Какой бы ни был уровень подготовки, можно настроить петли под себя. Тренировки с TRX позволяют работать над группами мышц всего тела без ударной и прямой нагрузки на позвоночник. Поэтому большого списка противопоказаний у занятий нет.

Нужно учесть, что TRX-петли — такой же спортивный снаряд, как гантели или гири. Поэтому рекомендуется включать упражнения с ними в план тренировок, но отказываться от всего остального не стоит.

Фитнес на батутах (Sky jumping)





Где: сеть фитнес-центров « Адреналин » Стоимость: 78 руб. Кому подходит: людям с любым уровнем физической подготовки Противопоказания: тяжелые формы и периоды обострения гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, тахикардии, сахарного диабета, тромбофлебита, серьезных проблем с суставами Одежда: удобная спортивная одежда, обувь обязательна

Основа фитнеса на батуте — сочетание быстрых и медленных скачков. Батут амортизирует, выталкивает вверх, подобно эффекту воды. Это дает передышку пояснице и суставам, а именно они чаще всего страдают при обычных нагрузках.

Такой вид тренировок обладает хорошим жиросжигающим эффектом, укрепляет голеностопные и коленные суставы, улучшает работу сердца, тонизирует мышцы. Также это хорошая альтернатива для тех, кому противопоказаны силовые тренировки или бег.

Тренировка на тонусных столах





Где: спортивный центр Максима Мирного Стоимость 1 тренировки: 15 руб. (6 тонусных столов по 9 мин. на каждом) Кому подходит: людям любого возраста и с любым уровнем физической подготовки Противопоказания: нет Одежда: удобная спортивная одежда и обувь

Впервые о таком слышите? Мы тоже. Казалось бы, лежи себе и жди, когда станешь стройным. Но принцип работы тонусных столов несколько иной. В течение часа вы меняете 6 столов, каждый из которых направлен на проработку определенной группы мышц.

Вы повторяете движения на динамической части тренажера, а в этом время статическая часть фиксирует положение спины. Стол задает правильное направление движений, не позволяет перегружать мускулатуру и суставы.

Такие тренировки подойдут тем, кому противопоказано заниматься активными видами спорта и тем, кто хочет возобновить занятия после длительного перерыва. С помощью тонусных столов можно сбросить вес, сформировать мышечный корсет, облегчить боли в спине, улучшить осанку.

Кангу-джамп (Kangoo Jumps)





Где: фитнес-клуб «DiamondsFit» Стоимость 8 занятий: 95 руб. Кому подходит: людям любого возраста и с любым уровнем физической подготовки Противопоказания: серьезные проблемы с суставами или в период обострения, ожирение 3 и выше степени Одежда: удобная спортивная одежда, длинные носки до середины голени, обувь не нужна

Эти занятия точно пойдут на пользу тем, у кого стакан всегда наполовину пуст. Прыжки на джамперах поднимут настроение даже хроническим пессимистам.

Ботинки имеют специальную защитную систему. Благодаря амортизации, она смягчает ударную нагрузку на суставы и позвоночник. В такой «обуви» полезно даже просто ходить. Часто она применяется при реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лечении, например, плоскостопия.

Занятия в джамперах позволяют эффективно сжечь жир, укрепить мышцы, повысить выносливость, улучшить координацию. Интенсивная кардиотренировка дополняется утяжелителями (вес одного ботинка 1,5 кг.) Никакого дискомфорта джамперы не доставят. К ним легко привыкнуть уже в первую минуту. Достаточно просто пройтись по залу и прочувствовать ботинки.

Bosu-фитнес





Где: фитнес-центр « Твои секреты » Стоимость 8 занятий: 52−68 руб. Кому подходит: людям любого возраста и с любым уровнем физической подготовки Противопоказания: нарушение координации движений и головокружения, тяжелые болезни органов кровообращения и дыхания, недавно перенесенные травмы или заболевания опорно-двигательного аппарата Одежда: любая удобная спортивная одежда, обязательно высокие, поддерживающие голеностоп кроссовки с нескользящей подошвой

Bosu-тренажер напоминает разрезанный надвое фитбол, закрытый снизу платформой. Уровень упругости в нем регулируется количеством воздуха, который находится внутри. Через специальный клапан его можно спустить или накачать. Все зависит от уровня подготовки занимающегося.

Работать на босу-тренажере можно как на верхней его части, так и на нижней. Занятия на нем напоминают степ-аэробику. Разница в том, что под ногами находится неустойчивая сфера, на которой нужно балансировать. Это позволяет напрягать даже самые мелкие мышцы.

Тренировки помогут улучшить осанку, укрепить вестибулярный аппарат, развить силу и гибкость.

Боди-балет



фото activizm.ru

Где: школа танцев « Балетка » Стоимость 8 занятий: 40 руб. Кому подходит: людям любого возраста и с любым уровнем физической и танцевальной подготовки Противопоказания: варикозное расширение вен, артроз, недавние травмы колен и щиколотки, выраженное плоскостопие, проблемы с позвоночником, межпозвонковые грыжи, заболевания мочеполовой системы, противопоказания к растяжке и развитию гибкости Одежда: удобная, желательно облегающая, спортивная одежда, чтобы тренер видел правильность выполнения упражнений, на ноги подойдут чешки или мягкие кроссовки

Если вам всегда казалось, что балет — это очень сложно и недостижимо, то есть занятия, которые развеют все мифы. Боди-балет — более приземленный вариант классического. Комплекс упражнений в нем строится на основе классической хореографии, адаптированной для широкого круга людей, не обладающих специальными навыками.

На занятиях развивается гибкость суставов и позвоночника, формируется красивая осанка, прокачиваются и укрепляются мышцы. Также балетная гимнастика помогает сбросить вес. К тому же можно научиться красиво, плавно двигаться и танцевать.

Кардио-теннис





Где: на базе спортивного комплекса « Смена » Стоимость 8 занятий: 140 руб. Кому подходит: людям любого возраста и с любым уровнем физической подготовки Противопоказания: болезни, при которых противопоказаны интенсивные кардионагрузки Одежда: любая удобная спортивная одежда и обувь

Кардио- теннис, пожалуй, самый новый из нашего списка вид фитнеса. Упражнения в нем основаны на базовых элементах игры в теннис.

Занятия проводятся на кортах и площадках для игры в теннис. Тренировки проходят в интенсивном ритме. А вот мячи используют специальные: в них давление ниже, чем в обычных, что позволяет контролировать мяч во время удара. Особенно это важно для участников с небольшим опытом игры.

Тренировки позволяют улучшить работу сердечно-сосудистой системы, сбросить вес, повысить координацию и реакцию. Также кардио-теннис станет хорошим хобби для подростков, которые хотели заниматься спортом, но в детстве, по тем или иным причинам, не попали в профессиональную секцию.

Кстати, занятия помогут приобрести и улучшить навыки игры в обычный теннис. Так что можно будет смело выходить на корт и удивлять мастерством окружающих.

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