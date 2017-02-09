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Президентский оркестр готовит сюрпризы на 14 февраля и 8 марта

10.02.2017 08:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самые лирические зимний и весенний праздники невозможно представить без музыки. И Президентский оркестр приготовил сразу две уникальные программы на 14 февраля и 8 марта.  Концертом в День влюблённых оркестр еще и открывает концертный сезон в столичном Дворце республики. Программа будет называться "Мужчина и Женщина", представление её пройдёт в Малом зале Дворца.

"Малый зал мы выбрали для большего контакта публики с оркестром. У нас есть несколько номеров, где я буквально общаюсь з залом во время исполнения, должен быть прямой контакт со слушателем", — раскрыл один из секретов Виктор Бабарикин.

Подготовленная программа в своем роде уникальна. Это будет два отделения исключительно инструментальной музыки. Номера подобраны с большой любовью, и все они — лучшие романтические композиции за столетие. Оркестр обещает исполнить произведения Джеймса Ласта, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна, Уитни Хьюстон и других. Одной из изюминок программы станет исполнение сюиты из произведений The Beatles, где нет ни одной партии гитары.

"У нас есть публика, которая приходит именно на оркестровые произведения. Я знаю, что многие соскучились по такой программе. В последнее время мы больше работали с группами, или с солистами. И сейчас мы решили сделать программу именно инструментальную. Такой программы у нас ещё не было", — сказал Бабарикин.

Однако оркестр не расстаётся с солистами. 8 марта, уже в большом зале Дворца республики будет представлена программа оркестра под названием "Любимые мелодии Мамы". Лучшие песни о маме, о женщинах и о любви вместе с Президентским оркестром исполнят Хлестов, Колдун, Афанасьева, вокальная группа "Чистый Голос", Шведова, Вабищевич.

В разговоре Бабарикин поделился и некоторыми планами оркестра на будущее. Правда не все, так как, по словам художественного руководителя и дирижера, еще подписаны не все бумаги с приглашенными артистами из других стран. Но обнадежил, что Президентский оркестр планирует каждый месяц показывать новую уникальную программу.

Полная версия беседы с Виктором Бабарикиным — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
 
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Художественный руководитель Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву о том,...

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