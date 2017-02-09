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Поедание бургеров и "Карнавал кахання". Куда пойти в Витебске в эти выходные и День влюбленных
Накануне Дня святого Валентина мы включили в нашу традиционную пятничную афишу романтические мероприятия, посвященные этому празднику: «Карнавал любви», урок танцев, тематическую фотосессию и музыкальные вечера.
Концерт
Полина Республика — певица из Минска, победительница фестиваля «Бардовская осень-2011» и «Открытие года в белорусской музыке» по версии Tuzin.fm — выступит в новом формате с концертом в Витебске.
Подробности — в
Развлечения
Развлекательная программа построена по примеру телешоу «Подмосковные вечера», где задействованы две команды по 4−5 человек. Участники бросают вызов самим себе: например, нужно объяснить слово «дырка» без слов и с завязанными руками. Или же намурлыкать песню так, чтобы команда угадала ее с первого раза.
Предварительная запись — по телефону: +375 (29) 814−14−90 или по
Разнообразить вечер пятницы приглашает бар «Угøл 90». Здесь пройдут состязания по поеданию бургеров: трое едоков поборются за главный приз. Ведущий вечера — Александр Коренман.
Мероприятия ко Дню влюбленных
«Фотодень» — это возможность обновить аватарки и пополнить свою фотокопилку профессиональным снимками от Focus Face. На каждого участника отводится 20 минут съемок, в результате он получит 15−20 фотографий.
Количество мест ограничено, справки по телефону: +375 (33) 661−44−44.
Закаханых чакаюць рамантычная абстаноўка, густоўная музыка, лепшыя фільмы пра каханне, смачная ежа і напоі. Для ўсіх — новыя знаёмствы, а таксама футбол — Ліга чэмпіёнаў.
Інфалінія і замова столікаў: +375 (29) 712−11−11.
Романтический вечер будет наполнен волшебным звучанием концертного патефона. В программе: мастер-класс по блюзу от школы танцев «Стиляги-Хоп», фотозона для влюбленных, танцы и многое другое.
Справки по телефону: +375 (212) 60-15-21.
Зрителей ожидает концерт эстрадной группы «Апрель». В 19.30 начнется дискотека для тех, кому за 30.
Справки по телефону: +375 (212) 34-99-32.
Разагнаць чорна-белыя зімовыя будні дапаможа феерверк радасці і захаплення, прыгажосці і гумару ад тэатра «Лялька».
У праграме: гульні, конкурсы, танцавальны майстар-клас, варажба, кактэйлі, фотаздымкі на памяць i, вядома, самы вясёлы спектакль — «Дэкамерон».
Слушатель окунется в волшебный мир оперетты: в программе — популярные дуэты и арии из «Сильвы», «Баядеры», «Фиалки Монмартра», «Моей прекрасной леди» и других.
Всех, кто постукивает ногой при звуках рок-н-ролла, кто хочет, но не умеет танцевать, — ждут на бесплатном пробном уроке. Гостей научат линди-хопу, познакомят с интересными людьми, помогут влиться в шумную компанию и стать частью дружной танцевальной семьи.
Подробности — на
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Накануне Дня святого Валентина мы включили в нашу традиционную пятничную афишу романтические мероприятия, посвященные этому празднику.
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