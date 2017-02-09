Накануне Дня святого Валентина мы включили в нашу традиционную пятничную афишу романтические мероприятия, посвященные этому празднику: «Карнавал любви», урок танцев, тематическую фотосессию и музыкальные вечера.

Концерт

« Республика Полина » Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 12 февраля, 19.00 Билеты: 10−15 рублей

Полина Республика — певица из Минска, победительница фестиваля «Бардовская осень-2011» и «Открытие года в белорусской музыке» по версии Tuzin.fm — выступит в новом формате с концертом в Витебске.

Подробности — в группе мероприятия.

Развлечения

«Закольцовские вечера» Где: кафе-ресторан «Закольцово-люкс» (Вороновское кольцо, возле АЗС) Когда: 12 февраля, 18.00 Билеты: 5 рублей

Развлекательная программа построена по примеру телешоу «Подмосковные вечера», где задействованы две команды по 4−5 человек. Участники бросают вызов самим себе: например, нужно объяснить слово «дырка» без слов и с завязанными руками. Или же намурлыкать песню так, чтобы команда угадала ее с первого раза.

Предварительная запись — по телефону: +375 (29) 814−14−90 или по ссылке .





«Чемпионат по поеданию бургеров» Где: гастрономический бар «Угøл 90» (пр. Московский, 7) Когда: 10 февраля, 20.00 Вход: свободный

Разнообразить вечер пятницы приглашает бар «Угøл 90». Здесь пройдут состязания по поеданию бургеров: трое едоков поборются за главный приз. Ведущий вечера — Александр Коренман.





Мероприятия ко Дню влюбленных

Фотодень Где: студия флористики и декора «Веранда» (ул. Ленина, 60) Когда: 11−12 февраля, 10.00−15.00 Билеты: 20 рублей

«Фотодень» — это возможность обновить аватарки и пополнить свою фотокопилку профессиональным снимками от Focus Face. На каждого участника отводится 20 минут съемок, в результате он получит 15−20 фотографий.

Количество мест ограничено, справки по телефону: +375 (33) 661−44−44.





«Дзень святога Валянціна ў «Торвальдзе» Дзе: арт-паб «Торвальд» (вул. Талстога, 1) Калі: 14 лютага, 18.00 Уваход: вольны

Закаханых чакаюць рамантычная абстаноўка, густоўная музыка, лепшыя фільмы пра каханне, смачная ежа і напоі. Для ўсіх — новыя знаёмствы, а таксама футбол — Ліга чэмпіёнаў.

Інфалінія і замова столікаў: +375 (29) 712−11−11.





Вечеринка «Музыка любви» Где: Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13) Когда: 14 февраля, 18.00 Билеты: 4 рубля для пары

Романтический вечер будет наполнен волшебным звучанием концертного патефона. В программе: мастер-класс по блюзу от школы танцев «Стиляги-Хоп», фотозона для влюбленных, танцы и многое другое.

Справки по телефону: +375 (212) 60-15-21.





«Формула любви» Где: культурно-деловой центр «Первомайский» (ул. Горького, 120) Когда: 14 февраля, 18.00 Билеты: 2,5 рубля

Зрителей ожидает концерт эстрадной группы «Апрель». В 19.30 начнется дискотека для тех, кому за 30.

Справки по телефону: +375 (212) 34-99-32.

« Карнавал кахання » Дзе: тэатр «Лялька» Калi: 14 лютага, 18.30 Квіткі: 7 рублёў

Разагнаць чорна-белыя зімовыя будні дапаможа феерверк радасці і захаплення, прыгажосці і гумару ад тэатра «Лялька».

У праграме: гульні, конкурсы, танцавальны майстар-клас, варажба, кактэйлі, фотаздымкі на памяць i, вядома, самы вясёлы спектакль — «Дэкамерон».





«Оперетта виват» Где: филармония Когда: 14 февраля, 18.30 Билеты: 3−7 рублей

Слушатель окунется в волшебный мир оперетты: в программе — популярные дуэты и арии из «Сильвы», «Баядеры», «Фиалки Монмартра», «Моей прекрасной леди» и других.





«Бесплатный урок по линди-хопу» Где: школа танцев Dancing fish (улица Чкалова, 49) Когда: 14 февраля, 19.00 Вход: свободный

Всех, кто постукивает ногой при звуках рок-н-ролла, кто хочет, но не умеет танцевать, — ждут на бесплатном пробном уроке. Гостей научат линди-хопу, познакомят с интересными людьми, помогут влиться в шумную компанию и стать частью дружной танцевальной семьи.

Подробности — на сайте . Запись по телефонам: +375 (29) 710−10−44 и +375 (29) 733−55−07.



