Выходные обещают быть в меру морозными. А это значит, что всем любителям активного отдыха можно смело планировать выход на горки или лыжню. Тем же, кто хочет принципиально иных впечатлений и в тепле, Sputnik готов подсказать несколько вариантов.

Скандальная мелодрама

На экраны вышло продолжение эротической драмы "50 оттенков серого", которая год назад вызвала большой ажиотаж у публики. За неделю до премьеры первой части белорусы раскупили более 10 тысяч билетов. Трейлер сиквела в сентябре 2016 года побил рекорд по числу просмотров за сутки.

"На 50 оттенков темнее" — это экранизация одноименного бестселлера Э. Л. Джеймс. Есть еще и третья книга, "Пятьдесят оттенков свободы", которую также решено экранизировать.

О чем второй фильм? Анонс утверждает — о попытках Анастейши Стил противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

"Вопли Видоплясова" в Прайм-Холле

"Весна", "Танцы" и другие легендарные хиты украинской рок-группы обязательно прозвучат в субботу в концертном зале Prime Hall в Минске, обещают организаторы концерта "Воплей Видоплясова".

Фронтмен группы Олег Скрипка, анонсируя концерт, заметил, что коллектив всегда с огромным удовольствием ожидает встречи с братьями из Беларуси. Для украинцев очень важна дружба и поддержка нашей страны.

Когда: в субботу в 19:00; где: Prime Hall; стоимость билетов: от 24 рублей.

Жбанков сводит счеты

Умные разговоры и хорошая музыка собраны в рамках проекта Beat Cafe. В этот раз заседание своеобразного клуба пройдет в кафейне "Утопия, 60". Главным действующим лицом станет культуролог Максим Жбанков, который обещает порассуждать на тему "Минск, город минус. Хроники стихийного урбаниста".

Город начинает делать тебя задолго до того, как ты сумеешь его подправить, напоминают организаторы. Потому что город — это еще и правила чужого, а также логика любви и ненависти, сериал из жизни бетона, асфальта и разумных существ с ограниченным сроком годности.

Герой вечера обещает свести своими рассуждениями счеты с родной столицей и объяснить, как здесь жить.

Когда: в субботу в 19:00; где: кофейня "Утопия, 60"; вход свободный.



© Pixabay.com В танцевальном "Global weekend-2017" приглашают принять участие и профессионалов и любителей

Танцевальный "Global weekend"

Любителей и танцоров всех возрастов и стилей ждут в эти выходные в спортивном комплексе "Чижовка-Арена" на крупнейшем в Беларуси уникальном танцевальном проекте — "Global weekend-2017".

Обещают 2 дня ярких эмоций и 2 зрелищных мероприятия — Республиканский конкурс для уверенных в себе танцоров и фестиваль для новичков. Предполагается, что в этих состязаниях примут участие около трех тысяч танцоров всех возрастов.

Зрителей также ждут показательные выступления лучших команд Беларуси и мастер-классы от ведущих танцоров.

Когда: в субботу и воскресенье; где: в спортивном комплексе "Чижовка-Арена"; стоимость билета для зрителей: 8 рублей.

Бесплатный Speaking Club

Песни, улыбки и веселье, но главное — возможность попрактиковаться в английском с носителем языка можно будет в субботу и воскресенье на открытых уроках одной из столичных языковых школ.

Будут работать две бесплатные группы — для взрослых и детей. Единственное условие — предварительная регистрация по телефону +375 44 5757252.

Когда: в субботу и в воскресенье в 17:30; где: школа английского языка для детей Panda English School и English House по адресу ул. Богдановича, 130.

Жили у Бабуси…

Международная шоу-выставка "ЗооСалон" впервые пройдет в Минске в эти выходные. Гостям обещают показать самых лучших кошек и котят, кроликов, куниц, хорьков, необычных ежиков, декоративных крысят и многих других домашних питомцев. Кроме того, посетители выставки смогут понаблюдать за специальной программой от декоративных крысят, в которой будут участвовать "Крыса-верхолаз", обладатели "самого цепкого" и "самого длинного" хвоста. Изюминкой выставки станет костюмированное шоу, где моделями по подиуму пройдутся коты и проскачут кролики!

Когда: в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00; где: НВЦ "БелЭкспо" по ул. Янки Купалы, 27; стоимость билета: от 5 рублей.