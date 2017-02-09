МИНСК, 10 фев — Sputnik. Более 400 гринд (черных дельфинов) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.

Большая часть животных погибла, волонтерам удалось оттащить обратно в море порядка ста особей. Однако спасенные дельфины все еще находятся у берега. Добровольцы опасаются, что гринды могут вновь выброситься на сушу. Люди на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.

В спасательной операции принимают участие более 500 добровольцев.

Причины, побудившие китов выброситься на берег, пока не уточняются.



© REUTERS STRINGER Волонтеры пытаются спасти дельфинов, выбросившихся на берег

Отмечается, что дельфины часто выбрасываются на берег именно в Новой Зеландии. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.