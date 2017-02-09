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Сотни черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
10.02.2017 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Более 400 гринд (черных дельфинов) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.
Большая часть животных погибла, волонтерам удалось оттащить обратно в море порядка ста особей. Однако спасенные дельфины все еще находятся у берега. Добровольцы опасаются, что гринды могут вновь выброситься на сушу. Люди на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.
В спасательной операции принимают участие более 500 добровольцев.
Причины, побудившие китов выброситься на берег, пока не уточняются.
© REUTERS STRINGER
Волонтеры пытаются спасти дельфинов, выбросившихся на берег
Отмечается, что дельфины часто выбрасываются на берег именно в Новой Зеландии. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.
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Данный случай, связанный с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии, один из самых массовых в истории.
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