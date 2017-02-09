МИНСК, 10 фев — Sputnik. Плату за пользование платными автомобильными магистралями Беларуси для граждан республики вводить не планируется, заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Он также сообщил, что за 2016 год в Беларуси было собрано около 140 миллионов долларов госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Все эти средства были направлены на капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог.



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"На сегодняшний момент эта тема не обсуждается. Мы не планируем вводить плату с белорусских пользователей", — сказал Авраменко в эфире телеканала ОНТ.

Он не исключил, что в будущем метод распределения госпошлины может быть усовершенствован. "Стоит, наверное, задуматься в перспективе о распределении пошлин на местное дорожное хозяйство", — добавил он.

Анализируя развитие дорожного хозяйства Беларуси за последние годы, Авраменко отметил, что первостепенной задачей было соединить Минск с областными центрами дорогами первой категории. "Она фактически уже выполнена. У нас осталась только автодорога М6 Минск — Гродно. Разрабатывается новый проект дорожной программы, и мы ориентируемся на строительство еще 580 км", — рассказал он.

Авраменко пояснил, что после этого основные магистрали страны станут дорогами первой категории с четырьмя полосами движения.

По словам первого замминистра, строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в Беларуси будет продолжено.

Отвечая на вопрос, будут ли в Беларуси строить дороги как в Германии, Алексей Авраменко сказал, что для этого в стране есть необходимые возможности.