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Минтранс: белорусы не будут платить за пользование платными дорогами

10.02.2017 09:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Плату за пользование платными автомобильными магистралями Беларуси для граждан республики вводить не планируется, заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Он также сообщил, что за 2016 год в Беларуси было собрано около 140 миллионов долларов госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Все эти средства были направлены на капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог.

Минтранс: белорусы не будут платить за пользование платными дорогами
© Sputnik / Виктор Толочко
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"На сегодняшний момент эта тема не обсуждается. Мы не планируем вводить плату с белорусских пользователей", — сказал Авраменко в эфире телеканала ОНТ.

Он не исключил, что в будущем метод распределения госпошлины может быть усовершенствован. "Стоит, наверное, задуматься в перспективе о распределении пошлин на местное дорожное хозяйство", — добавил он.

Анализируя развитие дорожного хозяйства Беларуси за последние годы, Авраменко отметил, что первостепенной задачей было соединить Минск с областными центрами дорогами первой категории. "Она фактически уже выполнена. У нас осталась только автодорога М6 Минск — Гродно. Разрабатывается новый проект дорожной программы, и мы ориентируемся на строительство еще 580 км", — рассказал он.

Авраменко пояснил, что после этого основные магистрали страны станут дорогами первой категории с четырьмя полосами движения.

По словам первого замминистра, строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в Беларуси будет продолжено.

Отвечая на вопрос, будут ли в Беларуси строить дороги как в Германии, Алексей Авраменко сказал, что для этого в стране есть необходимые возможности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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За прошлый год в Беларуси собрали около 140 миллионов долларов "дорожной" госпошлины, в Минтрансе не исключают, что в будущем часть этих денег может пойти на местные...

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