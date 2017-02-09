История со сдачей и заселением 10 домов в 20 километрах от Минска длится уже два года. Дома были достроены еще год назад и отдать людям ключи от квартир застройщик — ООО «Драйрона» — готов был в мае прошлого года. Но начнет их официально вручать только через месяц-полтора. REALTY.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит в жилом комплексе, топятся ли дома и когда жильцы смогут зарегистрироваться в своих стенах.

«Достроим экран — сдадим дома»

Возведение четырехэтажек в Ратомке ООО «Драйрона» начало в январе 2015 года. Рядом с комплексом небольшая улица красивых коттеджей и железнодорожные пути, по которым раз в час-два проходит товарный состав. В 2015 году, когда комплекс начали возводить, он вошел в топ самого дешевого жилья в пригороде: метр отдавали по 930 долларов . Тогда о таких ценах в столице даже не слышали. Поэтому многие минчане, мечтающие о новом жилье, с радостью заключали договоры на строительство квартир и готовы были переехать в Ратомку.





Дома застройщик, как и обещал, возвел быстро — меньше чем за год. Правда, когда все уже было готово к сдаче, госорганы объявили, что застройщик построил комплекс самовольно , без необходимых разрешительных документов.

Прокуратура объясняла: «По условиям инвестиционного договора от 17.08.2012 ООО «Драйрона» обязалось осуществить строительство квартала малоэтажной индивидуальной застройки (то есть коттеджей. — Прим. TUT.BY). Также планировалось создание 50 рабочих мест и объектов соцкультбыта. Одним из ключевых моментов договора являлось финансирование строительства за счет собственных или заемных средств». В итоге же застройщик возвел четырехэтажные многоквартирные жилые дома с привлечением средств населения по договорам предварительной продажи квартир, что, как поясняли в прокуратуре, противоречит требованиям указа президента № 367. (Указ разрешает либо долевку, либо продажу жилья по облигациям — деньги поступают на спецсчет, с которого можно финансировать только строительство, т.е. их сложней присвоить. — Прим. TUT.BY).





После всех проверок согласовать проект уже построенного жилья власти отказались. И даже пошел слух о том, что дома предлагают снести.

Но как снести то, что уже построено и за что люди заплатили деньги? Вопрос на контроль взял Миноблисполком. И решил: дома сохранить, застройщика наказать штрафами и вынудить хотя бы построить шумозащитный экран, который отгородит новостройки от железной дороги.

Теперь этот экран — последний рубеж, который мешает поставить точку в истории.





— Мы с нетерпением ждем, когда сможем вручить людям ключи от квартир. Планируем, что сдадим все в марте — до него у нас продлен инвестдоговор, — объясняет ведущий специалист по маркетингу ООО «Драйрона» Алексей Мирошниченко. — К этому времени экран возвести успеем, работа сейчас идет очень активно: фундаменты уже залиты, стойки варятся, скоро начнем их «зашивать». В этот раз все будет вовремя сдано.

Дома прогреваются, за все платит застройщик

Днем на улице Речной тихо и спокойно. У домов припарковано несколько авто. Во дворе стоит новая детская площадка с горкой, каруселями и турниками. На каждом подъезде уже полгода как висит объявление, в котором сказано: согласно решению Миноблисполкома, въезжать и делать ремонт в квартирах, пока дома не введены в эксплуатацию, запрещено.





Но заезжать в свои квартиры люди начали еще в прошлом году, поскольку жить некоторым было попросту негде. И ремонты делались, и делаются — судя по окнам.





— Мы тут уже живем, но не прописаны, — объясняет один из жильцов дома. — Да, дом не введен, но ехать нам больше некуда: продали все, что было, тратить на аренду жилья, имея свое уже построенное, смысла нет. Знаем, что запрещено, но выбора нет.

Возле холма, по которому и проходит железная дорога, кипит работа: строители даже в минус 20 возводят шумозащитный экран.





— Работы начали где-то в декабре, работаем быстро, к марту успеем, — заверяют нас рабочие. — Народ живет, никто не жалуется, что мы тут шумим. Все спокойно.

Не все, конечно, въехали. Кто-то ждет официальной сдачи дома.





— Сейчас заселяться не разрешают, и это правильно — дома ведь еще не сданы, — рассуждает будущий новосел. — Я приехал, привез кое-какие стройматериалы. Мы потихоньку начинаем ремонт, но не живем тут. Квартиры отапливаются, все коммуникации есть. За "коммуналку" сейчас платит застройщик — у нас же даже договоров пока нет. Все ждут марта, чтобы эта история закончилась и мы спокойно могли тут жить.





В каждом доме по 24 квартиры. И, кстати, проданы не все. Сейчас у застройщика есть свободные 40-метровые однокомнатные и 55−60-метровые двухкомнатные квартиры. Отдают их за 930 долларов за квадратный метр.

Среди будущих жильцов комплекса много минчан. Некоторые продали свои квартиры в домах у оживленных трасс в столице, чтобы жить в тишине.





— Я очень довольна своей квартирой тут. В Минске жила и на Немиге, и на Притыцкого. Шум этот надоел, сил уже не было. А тут городок хороший, до Минска недалеко, — говорит женщина, купившая квартиру в одном из домов. — Мешают ли поезда? Конечно, я слышу, что они идут. Но вы можете услышать, что муха летит, если захотите. Мне поезда не мешают и не раздражают, это же не городские электрички с постоянным движением. Тут вот напротив люди купили участки под коттеджи за сумасшедшие деньги. Явно же не от безысходности. Так что у нас хорошо, не жалею нисколько, что переехала из Минска. У меня и подружка сейчас хочет сюда переехать: смотрела мою квартиру и была в восторге.





Представитель застройщика говорит:

— У нас делали замер шума. И специалисты отметили, что тут шум от поезда такой же, как фоновый шум от машин на Немиге. Только там это постоянно, а тут поезд прошел раз в несколько часов и все, — говорит Алексей Мирошниченко.

О том, какие санкции Миноблисполком применил к застройщику, в «Драйроне» не рассказывают. Ранее, напомним, обсуждалось, что кроме финансирования строительства экрана компания должна уплатить кадастровую стоимость участка (по инвестдоговору земля выделялась практически бесплатно и без аукциона, а раз инвестдоговор не исполнен — нужно деньги за землю бюджету отдать), пеню за нарушение инвестдоговора и компенсационные выплаты в бюджет. Если же денег застройщик не найдет, ему придется передать в собственность Минского райисполкома квартиры, стоимость которых эквивалентна кадастровой стоимости земельного участка, размеру пени и компенсационных выплат.