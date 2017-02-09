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Финал премии "Автомобиль 2017 года": грандиозная сеча 4 брендов

10.02.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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С 1 по 14 февраля портал AUTO.TUT.BY проводит премию «Автомобиль 2017 года». После первого тура голосования определена восьмерка финалистов, которая поборется за главный трофей конкурса.


Победа в некоторых классах премии «Автомобиль 2017 года» была вполне прогнозируемой. Несмотря на кризисный год, на авторынке набралось аж 57 новинок! Однако большинство из них — кроссоверы. В других классах ситуация была более плачевной. Организаторам пришлось объединять не объединяемые классы, чтобы довести количество претендентов на победу в каждой категории хотя бы до трех.

Самые жаркие баталии развернулись в наиболее представленных классах «Компакт и малый SUV» и «Средний и полноразмерный SUV». За 9 дней голосования здесь несколько раз происходила смена лидера. Многие претенденты шли ноздря в ноздрю вплоть до последнего дня голосования. Вся «восьмерка» финалистов премии «Автомобиль 2017 года» сформировалась лишь к концу 1-го тура.

Таким образом, на звание «Автомобиль 2017 года» претендуют: Audi A3, Audi A4, Mercedes-Benz E-класса, Audi A5, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Multivan и Volkswagen Crafter.


Судя по составу финалистов, хорошо заметно, как меняются предпочтения интернет-аудитории. Еще 3−4 года назад белорусы голосовали за автомобили, которые никогда не смогут себе позволить. Если хотите, у каждого автомобилиста был некий прообраз несбывшейся мечты. Поэтому и победа в конкурсе «Лучший автомобиль выставки Мотор-шоу» всегда доставалась скоростным родстерам или супердорогим внедорожникам. Однако в конкурсе «Автомобиль 2017 года» Bentley Bentayga или Maserati Quattroporte оказались за бортом финала.

С другой стороны, в финале доминируют два бренда, входящих в концерн VAG. В случае с Audi — это звоночек-напоминание остальным игрокам о необходимости планомерной работы с имиджем бренда. В случае с Volkswagen — скорее, реверанс аудитории за сильные позиции в сегменте коммерческих автомобилей, плюс появление долгожданной премьеры.

Проголосовать за «Автомобиль 2017 года» можно ТУТ. Как и в первом туре, каждый интернет-пользователь сможет отдать голос лишь за 1 автомобиль. Голосование продлится до 14 февраля.

Напомним также, что продолжается голосование и в номинации «Автомобиль 2017 года по версии слушателей Нового радио». Отдать свой голос можно на сайте радиостанции. Голосование в этой категории продлится также до 14 февраля.

Премия «Автомобиль года» проводится порталом AUTO.TUT.BY уже в третий раз. Информационными партнерами конкурса этого года стали радиостанция «Новое радио», сайт автообъявлений av.by, журнал «Большой», портал marketing.by, а также и интернет-ресурс belretail.by.

 
 
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После первого тура определились лидеры интернет-голосования, но все еще может поменяться. Во второй тур прошли четыре брэнда, так что битва продолжается

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