МИНСК, 10 фев — Sputnik. Беларусь продолжает усиленный мониторинг состояния радиационного фона на своей территории в связи с ЧП на французской АЭС, заявили в Гидромете.

В минувший четверг на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции произошел взрыв, в этот же день в целях контроля над ситуацией система радиационного мониторинга государственной гидрометеорологической службы Минприроды Беларуси переведена в усиленный режим.

"По состоянию на 10 февраля радиационная обстановка на территории Беларуси стабильная, мощность дозы гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям", — сообщили Sputnikв Гидромете.

Там отметили, что ЧП на АЭС во Франции не повлияло на радиационный уровень на белорусской территории.

Как и прежде, повышенные уровни гамма-излучения зарегистрированы в пунктах наблюдений в Брагине и Славгороде, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.