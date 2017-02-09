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Гидромет: радиационная обстановка в РБ стабильная
10.02.2017 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Беларусь продолжает усиленный мониторинг состояния радиационного фона на своей территории в связи с ЧП на французской АЭС, заявили в Гидромете.
В минувший четверг на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции произошел взрыв, в этот же день в целях контроля над ситуацией система радиационного мониторинга государственной гидрометеорологической службы Минприроды Беларуси переведена в усиленный режим.
"По состоянию на 10 февраля радиационная обстановка на территории Беларуси стабильная, мощность дозы гамма-излучения соответствует установившимся многолетним значениям", — сообщили Sputnikв Гидромете.
Там отметили, что ЧП на АЭС во Франции не повлияло на радиационный уровень на белорусской территории.
Как и прежде, повышенные уровни гамма-излучения зарегистрированы в пунктах наблюдений в Брагине и Славгороде, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.
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Минприроды Беларуси продолжает радиационный мониторинг в связи ЧП на стройплощадке атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции.
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