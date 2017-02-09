Житель Светлогорска помял машину соперника и нацарапал на ней нецензурные слова. Ущерб составил порядка 900 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Ранак».



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Инцидент произошел еще в конце ноября 2016 года, но только 30 января, когда появились результаты экспертизы, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК Беларуси (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).

«Предыстория этого дела следующая: жили муж и жена, и был у них друг семьи — свидетель со свадьбы, — рассказал ranak.by следователь Светлогорского РОСК Евгений Евстратенко. — Супруги поругались, и каждый из них жаловался свидетелю друг на друга. Через некоторое время жена ушла от мужа».

По словам следователя, супруги еще не развелись, но женщина уже ушла жить к тому самому свидетелю.

«В ночь на 28 ноября 2016 года, брошенный муж приехал к дому соперника в микрорайон Березина, однако дверь квартиры ему никто не открыл, — говорит Евстратенко. — Тогда он вышел во двор и стал громить машину бывшего друга: прыгал, бил, мял. Затем ушел домой, но утром вернулся. Во второй раз мужчина нацарапал на машине несколько матерных слов. Владелец автомобиля Honda обратился в милицию».

Как показала экспертиза, нанесенный ущерб составил более 900 рублей, поэтому было возбуждено уголовное дело. Теперь 25-летнему мужчине грозит наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.