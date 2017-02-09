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Правительство Венгрии поселит мигрантов в грузовых контейнерах
10.02.2017 09:59 — Разное | Ежедневник
фото: aif.ru
Власти Венгрии планируют расселять иммигрантов в грузовых контейнерах в приграничных лагерях на время обработки их запросов о предоставлении убежища.
Об этом сообщила в четверг агентство AP со ссылкой на представителя департамента премьер-министра Венгрии Яноша Лазара.
Кроме того, по его словам, новым правилам, любой иммигрант, задержанный без соответствующих документов в Венгрии, будет депортирован за пределы страны, пишет
В свою очередь, правозащитники отмечают, что Венгрия уже содержит огромное число иммигрантов в закрытых лагерях, а также обращают внимание Будапешта на то, что масштабное и неизбирательное содержание людей, пытающихся получить убежище, не наблюдалось в демократической Европе уже десятилетия.
При этом Хельсинская группа Венгрии пообещала подавать в Европейский суд по каждому случаю, когда лица, претендующие на получение убежища, незаконно содержатся под стражей, после чего государству придется выплачивать компенсацию.
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Власти Венгрии планируют расселять иммигрантов в грузовых контейнерах в приграничных лагерях на время обработки их запросов о предоставлении убежища.
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