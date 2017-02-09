УКС Мингорисполкома предлагает квартиры в своем новом доме в Каменной Горке-3, который начал строить в мае прошлого года. Квадратный метр в однушках многоэтажки госзастройщик предлагает за 1818 рублей или 950 долларов по официальному курсу на сегодня.



Каменная Горка-3 активно застраивается

Строится жилой дом в границах улиц Налибокской — Колесникова — Люцинской. Дом будет 19-этажный с одной секцией. На первом этаже, как и в большинстве новостроек, — встроенные административные помещения и аптека. Квартиры будут расположены с 3 по 19 этаж.

В новостройке 119 квартир, из них 51 однокомнатная, 51 двухкомнатная и 17 трехкомнатных. Жилье сдают с отделкой: обои в комнатах, прихожих и кухнях, на стенах в санузлах краска.

На дворовой территории застройщик обещает посадить зелень, проложить тротуары и поставить детскую площадку.

По плану сдать дом должны в августе этого года. Согласно решению Мингорисполкома, в доме будут жить только обычные дольщики, для очередников скидок не предусмотрено. Сейчас УКС предлагает заключить договора на 51 однокомнатную квартиру общей площадью 44,8−45 квадратных метров. Стоимость метра «с учетом прогнозных индексов цен в строительстве» составляет 1818 рублей. То есть самая маленькая квартира обойдется в 81,4 тысячи рублей или 42,5 тысячи долларов.

Как отмечает УКС в проектной декларации на дом, строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам. То есть застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случаях изменения статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства, в случаях изменения законодательства об уплате косвенных налогов в период строительства.