﻿ Госзастройщик предлагает однушки с отделкой в Каменной Горке-3 по 1,8 тысячи за "квадрат". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Госзастройщик предлагает однушки с отделкой в Каменной Горке-3 по 1,8 тысячи за "квадрат"

10.02.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

УКС Мингорисполкома предлагает квартиры в своем новом доме в Каменной Горке-3, который начал строить в мае прошлого года. Квадратный метр в однушках многоэтажки госзастройщик предлагает за 1818 рублей или 950 долларов по официальному курсу на сегодня.


Каменная Горка-3 активно застраивается

Строится жилой дом в границах улиц Налибокской — Колесникова — Люцинской. Дом будет 19-этажный с одной секцией. На первом этаже, как и в большинстве новостроек, — встроенные административные помещения и аптека. Квартиры будут расположены с 3 по 19 этаж.

В новостройке 119 квартир, из них 51 однокомнатная, 51 двухкомнатная и 17 трехкомнатных. Жилье сдают с отделкой: обои в комнатах, прихожих и кухнях, на стенах в санузлах краска.

На дворовой территории застройщик обещает посадить зелень, проложить тротуары и поставить детскую площадку.

По плану сдать дом должны в августе этого года. Согласно решению Мингорисполкома, в доме будут жить только обычные дольщики, для очередников скидок не предусмотрено. Сейчас УКС предлагает заключить договора на 51 однокомнатную квартиру общей площадью 44,8−45 квадратных метров. Стоимость метра «с учетом прогнозных индексов цен в строительстве» составляет 1818 рублей. То есть самая маленькая квартира обойдется в 81,4 тысячи рублей или 42,5 тысячи долларов.

Как отмечает УКС в проектной декларации на дом, строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам. То есть застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случаях изменения статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства, в случаях изменения законодательства об уплате косвенных налогов в период строительства.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая маленькая "однушка"обойдется в 81,4 тысячи рублей или 42,5 тысячи долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как дело блогера Лапшина поссорило четыре страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика