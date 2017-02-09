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Беларусь гарантирует безопасность инспекторам Россельхознадзора

10.02.2017 09:57 — Разное | БДГ  
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Чиновники Минсельхозпрода удивлены, что представители Россельхознадзора не хотят ехать в Беларусь, опасаясь провокации.

По словам начальника внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова, в ведомстве удивлены заявлениям российской стороны и готовы дать гарантию безопасности инспекторам Россельхознадзора.

Богданов в комментарии РИА «Новости» заверил, что Беларусь является правовым европейским цивилизованным государством, где любой человек находится в безопасности. Инспекторам, которых пригласили в Беларусь, ничто не угрожает на территории страны, им гарантируется полная безопасность.

В Белорусском ведомстве подчеркнули, что ждут визита своих российских коллег и готовы ознакомить их со всем, что их заинтересует.

Белорусские чиновники надеются, что Россельхознадзор пересмотрит свою позицию, и не будет отменять визит.

Напомним, 9 февраля Россельхознадзор принял решение отложить визит специалистов в Беларусь до «стабилизации ситуации» «в связи с существующими опасениями рядя инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны».

Отметим, что согласно последней информации, российское ведомство не исключает введения полного запрета на импорт белорусской говядины, а за белорусской продукцией будет установлен особый контроль. 

 
 
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Чиновники Минсельхозпрода удивлены, что представители Россельхознадзора не хотят ехать в Беларусь, опасаясь провокации.

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