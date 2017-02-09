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Беларусь гарантирует безопасность инспекторам Россельхознадзора
Чиновники Минсельхозпрода удивлены, что представители Россельхознадзора не хотят ехать в Беларусь, опасаясь провокации.
По словам начальника внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова, в ведомстве удивлены заявлениям российской стороны и готовы дать гарантию безопасности инспекторам Россельхознадзора.
Богданов в комментарии
В Белорусском ведомстве подчеркнули, что ждут визита своих российских коллег и готовы ознакомить их со всем, что их заинтересует.
Белорусские чиновники надеются, что Россельхознадзор пересмотрит свою позицию, и не будет отменять визит.
Напомним, 9 февраля Россельхознадзор принял решение
Отметим, что согласно
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Чиновники Минсельхозпрода удивлены, что представители Россельхознадзора не хотят ехать в Беларусь, опасаясь провокации.
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