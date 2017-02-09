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Минюст облегчит бизнесу жизнь

10.02.2017 09:52 — Разное | БДГ  
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Министерство юстиции Беларуси подготовило предложение по упрощению ведения бизнеса в стране.

Как рассказал накануне министр юстиции Олег Слижевский, в стране ведется работа по улучшению условий ведения бизнеса: Беларусь уже несколько лет подряд пытается улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Сейчас по части простоты регистрации предприятий Беларусь занимает 31 место, что не очень устраивает чиновников. 

Министр юстиции рассказал о том, что ведомство намерено упростить некоторые моменты по ведению бизнеса. В частности, внесено предложение скорректировать законодательство исходя из отмены обязательного использования субъектами хозяйствования печати. Подготовлен также проект по внесению изменений в декрет №1 о регистрации и ликвидации предприятий: Минюст предлагает привлекать нотариусов в качестве посредников при регистрации субъектов хозяйствования и направлять документы на ликвидацию через интернет.

Напомним, что накануне стало известно о прекращении министерством по чрезвычайным ситуациям всех проверок в отношении малого и среднего бизнеса. 

 
 
Ссылка на источник 31
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Министерство юстиции Беларуси подготовило предложение по упрощению ведения бизнеса в стране.

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