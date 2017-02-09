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Минюст облегчит бизнесу жизнь
Министерство юстиции Беларуси подготовило предложение по упрощению ведения бизнеса в стране.
Как
Министр юстиции рассказал о том, что ведомство намерено упростить некоторые моменты по ведению бизнеса. В частности, внесено предложение скорректировать законодательство исходя из отмены обязательного использования субъектами хозяйствования печати. Подготовлен также проект по внесению изменений в декрет №1 о регистрации и ликвидации предприятий: Минюст предлагает привлекать нотариусов в качестве посредников при регистрации субъектов хозяйствования и направлять документы на ликвидацию через интернет.
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Министерство юстиции Беларуси подготовило предложение по упрощению ведения бизнеса в стране.
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