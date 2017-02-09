Министерство юстиции Беларуси подготовило предложение по упрощению ведения бизнеса в стране.

Как рассказал накануне министр юстиции Олег Слижевский, в стране ведется работа по улучшению условий ведения бизнеса: Беларусь уже несколько лет подряд пытается улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Сейчас по части простоты регистрации предприятий Беларусь занимает 31 место, что не очень устраивает чиновников.

Министр юстиции рассказал о том, что ведомство намерено упростить некоторые моменты по ведению бизнеса. В частности, внесено предложение скорректировать законодательство исходя из отмены обязательного использования субъектами хозяйствования печати. Подготовлен также проект по внесению изменений в декрет №1 о регистрации и ликвидации предприятий: Минюст предлагает привлекать нотариусов в качестве посредников при регистрации субъектов хозяйствования и направлять документы на ликвидацию через интернет.