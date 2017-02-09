﻿ На границе с Польшей, Литвой и Латвией вновь растут очереди. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На границе с Польшей, Литвой и Латвией вновь растут очереди

10.02.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Очереди из легковых автомобилей отмечаются на границе с Польшей, большегрузных фур — на границах с Литвой и Латвией, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК).

Пробки на выезд из Беларуси наблюдались в прошлые выходные практически по всем западным направлениям. В пиковые часы очереди достигали 500 большегрузных фур.

По данным на 10:00 пятницы, на выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Брест" в очереди находятся 90 легковых автомобилей.

Также на границе с Польшей отмечаются небольшие очереди из фур: в пункте пропуска "Козловичи" ожидают выезда из Беларуси 16 грузовиков, въезда — 11.

В пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают выезда из Беларуси в Литву 60 фур, а въезда в Беларусь — 10. В пункте пропуска "Котловка" на выезде из Беларуси — 30 грузовых автомобилей, на въезде — 10.

На выезде из Беларуси в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди находятся 80 грузовиков, а в пункте пропуска "Урбаны" — 60 фур.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковые автомобили стоят в очереди на выезд в Польшу, большегрузы – на литовском и латвийском участках белорусской границы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство Венгрии поселит мигрантов в грузовых контейнерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика