МИНСК, 10 фев — Sputnik. Очереди из легковых автомобилей отмечаются на границе с Польшей, большегрузных фур — на границах с Литвой и Латвией, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК).

Пробки на выезд из Беларуси наблюдались в прошлые выходные практически по всем западным направлениям. В пиковые часы очереди достигали 500 большегрузных фур.

По данным на 10:00 пятницы, на выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска "Брест" в очереди находятся 90 легковых автомобилей.

Также на границе с Польшей отмечаются небольшие очереди из фур: в пункте пропуска "Козловичи" ожидают выезда из Беларуси 16 грузовиков, въезда — 11.

В пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают выезда из Беларуси в Литву 60 фур, а въезда в Беларусь — 10. В пункте пропуска "Котловка" на выезде из Беларуси — 30 грузовых автомобилей, на въезде — 10.

На выезде из Беларуси в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди находятся 80 грузовиков, а в пункте пропуска "Урбаны" — 60 фур.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.