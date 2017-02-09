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Альфред Эдер: Домрачевой пока опасно принимать участие во всех стартах
Австрийский специалист Альфред Эдер, который помогает тренерскому штабу сборной Беларуси на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказал о стратегии возвращения в большой биатлон Дарьи Домрачевой.
— Как вы прокомментируете решение Дарьи Домрачевой провести сбор в Антхольце и жить там высоко в горах?
— Дарья нуждается в экстраординарных тренировках — такой у нее сезон. Нет должного базового объема, а значит, необходимо найти механизм компенсации. Сбор в Антхольце — один из путей. Кроме того, Домрачевой опасно принимать участие во всех стартах. Стратегия ее возвращения должна строиться на тщательной продуманности, бережном отношению к своему телу. К беспрерывному участию в соревнованиях Дарья пока не готова.
— Этим и объясняется ее неучастие в открывшей программу чемпионата мира
— Да. Как и теми изменениями, что внесены в программу первой недели соревнований. Раньше ведь после эстафеты следовал день отдыха, которого сейчас нет.
— Медальный финиш у Дарьи мог случиться уже на последнем этапе эстафеты в Антхольце!
— Так и есть. Увы, на стрельбе мы потеряли много времени — целую минуту. Другое дело, что Писаревой, а вместе с Надей и всем нам, страшно не повезло с незакрывшимся габаритом на «стойке». До сих пор не понимаю, почему мишень закапризничала. Случись иначе — быть бы борьбе за призовое место. Но у каждой эстафеты свой неповторимый сюжет. Может, нам воздастся на чемпионате?
— Стрельбище в Хохфильцене весьма своеобразно…
— Именно. Ветер может быть несильным, но очень коварным. А еще подход к огневому рубежу: вначале спуск, но такой, на котором не отдохнешь, мускулы не расслабишь. Наоборот, он быстрый и требует постоянного напряжения. Но и это еще не все: после спуска надо поработать в подъем.
— Фавориты чемпионата мира?
— Про мужчин отвечать неинтересно. Но я надеюсь, что Мартену Фуркаду навяжут конкуренцию россияне, немцы, австрийцы. Мой сын Симон в этом сезоне болел, но он тоже постарается не быть дома статистом. Что же касается женщин, то для меня главное, чтобы наши с Федором Свободой подопечные были довольны собой. Разумеется, на радость болельщикам.
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Австрийский специалист Альфред Эдер, который помогает тренерскому штабу биатлонной сборной Беларуси на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказал о стратегии...
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