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Альфред Эдер: Домрачевой пока опасно принимать участие во всех стартах

10.02.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
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Австрийский специалист Альфред Эдер, который помогает тренерскому штабу сборной Беларуси на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказал о стратегии возвращения в большой биатлон Дарьи Домрачевой.


Фото: Белорусская федерация биатлона

— Как вы прокомментируете решение Дарьи Домрачевой провести сбор в Антхольце и жить там высоко в горах?

— Дарья нуждается в экстраординарных тренировках — такой у нее сезон. Нет должного базового объема, а значит, необходимо найти механизм компенсации. Сбор в Антхольце — один из путей. Кроме того, Домрачевой опасно принимать участие во всех стартах. Стратегия ее возвращения должна строиться на тщательной продуманности, бережном отношению к своему телу. К беспрерывному участию в соревнованиях Дарья пока не готова.

— Этим и объясняется ее неучастие в открывшей программу чемпионата мира смешанной эстафете?

— Да. Как и теми изменениями, что внесены в программу первой недели соревнований. Раньше ведь после эстафеты следовал день отдыха, которого сейчас нет.

— Медальный финиш у Дарьи мог случиться уже на последнем этапе эстафеты в Антхольце!

— Так и есть. Увы, на стрельбе мы потеряли много времени — целую минуту. Другое дело, что Писаревой, а вместе с Надей и всем нам, страшно не повезло с незакрывшимся габаритом на «стойке». До сих пор не понимаю, почему мишень закапризничала. Случись иначе — быть бы борьбе за призовое место. Но у каждой эстафеты свой неповторимый сюжет. Может, нам воздастся на чемпионате?

— Стрельбище в Хохфильцене весьма своеобразно…

— Именно. Ветер может быть несильным, но очень коварным. А еще подход к огневому рубежу: вначале спуск, но такой, на котором не отдохнешь, мускулы не расслабишь. Наоборот, он быстрый и требует постоянного напряжения. Но и это еще не все: после спуска надо поработать в подъем.

— Фавориты чемпионата мира?

— Про мужчин отвечать неинтересно. Но я надеюсь, что Мартену Фуркаду навяжут конкуренцию россияне, немцы, австрийцы. Мой сын Симон в этом сезоне болел, но он тоже постарается не быть дома статистом. Что же касается женщин, то для меня главное, чтобы наши с Федором Свободой подопечные были довольны собой. Разумеется, на радость болельщикам.

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