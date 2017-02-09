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Президент Даля Грибаускайте утверждает, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку к войне с Западом,

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений «Запад-2017», во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — сказала Грибаускайте представителям СМИ в Риге, сообщает Delfi .

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

Президент также выразила надежду обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Она надеется, что контакт с новой администрацией США будет «очень тесным».

Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас в четверг сказал, что военные учения «Запад — 2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы. После состоявшегося в четверг заседания КНБО директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, в свою очередь, сказал, что «Запад-2017» в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.



