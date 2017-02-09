Радиационная обстановка в Беларуси — стабильная.

«Система радиационного мониторинга Гидромета переведена в усиленный режим для своевременной оценки изменений радиационной обстановки в окружающей среде с 9 февраля», — сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

В Минприроды пояснили, что это решение было принято в связи с информацией о взрыве на атомной электростанции «Фламанвиль» на северо-западе Франции. При этом, по данным французских властей, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Тем не менее, гидромет сделал расчеты возможного распространения продуктов взрыва в случае их попадания в окружающую среду (до 12 февраля). По прогнозу, даже если они попадут в атмосферу, то будут распространяться в сторону Атлантического океана и не будут представлять опасность для Беларуси.

Сейчас радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, «превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено».