МИНСК, 10 фев — Sputnik. Американский актер Джордж Клуни и его жена британский адвокат Амаль Клуни ждут двойню. В популярной программе "Шоу Эллен Дедженерес" Клуни спародировал певицу Бейонсе, недавняя фотография которой в Instagram "порвала интернет .

"Мы ждем близнецов", — такой держит плакат Клуни.

It's twins for George and Amal! I thought I noticed a baby bump. Congrats, you two! Фото опубликовано Ellen (@theellenshow) Фев 9 2017 в 4:18 PST

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

Слухи о том, что звездная пара ждет пополнения в семье, появились еще в январе, когда Амаль Клуни появилась на одном из мероприятий в свободном платье. Близнецы Клуни появятся на свет где-то в июне.

В сентябре 2014 года супругой 55-летнего американского актера, дважды становившегося лауреатом премии "Оскар", обладателя множества других кинопремий, стала 39-летняя Амаль Аламуддин. Известный в мире адвокат, она выступала по ряду громких судебных дел: защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову.