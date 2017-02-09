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Джордж Клуни спародировал Бейонсе: он с женой тоже ждет двойню
10.02.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Американский актер Джордж Клуни и его жена британский адвокат Амаль Клуни ждут двойню. В популярной программе "Шоу Эллен Дедженерес" Клуни спародировал певицу Бейонсе, недавняя
"Мы ждем близнецов", — такой держит плакат Клуни.
Слухи о том, что звездная пара ждет пополнения в семье, появились еще в январе, когда Амаль Клуни появилась на одном из мероприятий в свободном платье. Близнецы Клуни появятся на свет где-то в июне.
В сентябре 2014 года супругой 55-летнего американского актера, дважды становившегося лауреатом премии "Оскар", обладателя множества других кинопремий, стала 39-летняя Амаль Аламуддин. Известный в мире адвокат, она выступала по ряду громких судебных дел: защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову.
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О том, что Амаль Клуни беременна, американские СМИ сообщили минувшим вечером, хотя слухи об этом ходили давно.
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