Путеводитель Найджела Робертса по Беларуси выдержал уже три переиздания, и сейчас к публикации готовится четвертый дополненный вариант. Впервые автор приехал в Беларусь в 2001 году, получив приглашение от ООН встретиться с представителями райисполкома городка Ветка в Гомельской области. После британец с коллегами основали маленькую ассоциацию, поддерживающую проекты, касающиеся развития общества и экономики в этом городе.

Зыбицкую и Октябрьскую, Мирский замок и сталинский ампир, и две нетленные темы — белорусские драники (и водку) и имидж Беларуси за рубежом Найджел обсудил с корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой.

С путешественником Sputnik встретился в музее "Страна-мини", в котором в уменьшенном формате представлены копии многих белорусских достопримечательностей — замков, соборов и дворцов. Британец побывал в Беларуси уже не меньше двадцати пяти раз, и из представленных в музее десяти миниатюр как минимум восемь видел воочию.

"Неважно, хорошие большевики или плохие, это привлекает туристов"

- Большинство белорусов, как бы ни любили свою страну, увидев двадцать пять штампов о пересечении белорусской границы в паспорте иностранца, зададутся справедливым вопросом — но почему Беларусь?

- Мне нравится говорить, что не я открыл для себя Беларусь, это она меня нашла. В 2001 году я приехал в Ветку, и с тех пор всякий раз останавливаюсь в гостях у одной и той же семьи. Чем действительно уникальна Беларусь, так это тем, что в относительно небольшой стране можно увидеть и древнюю историю, и советскую, и современную. Почти в каждом городе есть памятники Ленину, площадь Ленина, символы победы в Великой Отечественной войне. У вас есть прекрасные реки, у вас есть символы и православной, и католической веры, у вас есть Марк Шагал, прекрасный Театр оперы и балета — так много всего на относительно небольшой территории.

Для меня дворцы в Несвиже, Новогрудке, Мире также интересны, как современная история, ведь почти нигде больше не встретишь уже памятников Ленину — ни в России, ни в Украине — их сносят. И что бы люди ни думали о том, хороши ли большевики, все это — часть вашей истории, и она может привлечь западных туристов.



© Sputnik / Артем Бордовский Найджел Робертс уверен, что привлекать туристов в Беларусь можно не только замками, но и советской историей

- Живя в Британии, много путешествуя, вы постоянно сталкиваетесь с куда более древней архитектурой. Повидав хорошо сохранившееся Средневековье во многих странах, вы все еще возвращаетесь к белорусским замкам?

- Мне это интересно. В моей стране, как и в других частях Европы, есть собственные исторические памятники и замки, но это другая культура, другой образ жизни. Путешественник с запада найдет здесь что-то новое, и это важно. Многие туристы бывали в Польше, Чехии, в странах Балтии, в Словакии и Словении, видели все, что есть в западной Европе, и что они после этого в самом деле хотят увидеть, так это что-то новое, что-то чего они еще не видели.

А в вашей стране столько интересного — люди, церкви, культура, многим на западе будет интересно это увидеть. Но что действительно непросто, так это убедить людей в том, что здесь они найдут для себя много нового. Это вызов, это задание для профессиональных туристов, для журналистов и для меня как для писателя, который пишет о Беларуси.

Мне сегодня показали приложение, которое разработал музей "Страна Мини": можно нажать кнопку и забронировать тур к любой достопримечательности из тех, которые в миниатюрном формате представлены в музее, и это прекрасно, это портал, дверь, через которую можно попасть в другие части Беларуси. Я уже был в Несвиже, Мире, Гомеле… Любимый мой замок, пожалуй, находится в Несвиже, туда бы я и отправился прямо сейчас.

Каждый раз, как я приезжаю сюда, останавливаюсь в городе Ветка в Гомельской области в одной и той же семье. В этой семье я жил, когда впервые приехал, там продолжаю бывать. Это обычная семья, в которой есть обычные проблемы. И сидеть с ними за столом, пить пиво, слушать об их жизни для меня также важно, как видеть все ваши прекрасные замки. Самый большой опыт я вынес из проживания в обычной семье в Беларуси.

О, Беларусь — это в Африке?

- Казалось, главная проблема Беларуси — дороговизна визы. Но многое ли изменится теперь, когда визы отменили? Что на самом деле нужно сделать, чтобы привлечь туристов?

- В Беларуси есть две проблемы. И главная — это отношение людей на Западе к вашей стране, к Российской Федерации и Украине. Люди на Западе не понимают эту часть мира — вообще.



© Sputnik/ Елена Ольшанская Глава Национального агентства инвестиций: Беларусь недооценивают

Они не понимают, сколькие люди в Советском Союзе принесли себя в жертву победе во Второй мировой войне — погибло больше 55 миллионов человек. Больше тридцати миллионов из них были из Советского Союза. Люди на Западе не понимают, сколько сделал Советский Союз с 1941 по 1945 год. Игнорирование со стороны Запада — самая большая проблема. Если спросить европейца, где находится Беларусь, он спросит — о, это где-то в Африке?

Единственный повод, в связи с которым Беларусь упоминается в СМИ — ваш президент, и эти упоминания чаще всего идут в контексте "последней диктатуры". Нет позитивных новостей. Первая задача — направить все усилия на то, чтобы люди на Западе начали понимать эту часть мира.



© Sputnik / Артем Бордовский Найджел признается, что давно влюблен в Беларусь, а люди на Западе вообще не понимают эту часть мира

Но кое-что нужно изменить и внутри страны. Первый шаг — отмена визового режима. Теперь в Минск можно приехать без визы, если лететь через минский аэропорт. Но есть проблема — перелет довольно дорогой. Если лететь в Вильнюс из западной Европы, билет обойдется в 30 евро, но в Минск не летают лоукосты. Нужно позволить небольшим авиалиниям прийти в страну, чтобы турист не был вынужден лететь только "Белавиа". Но отмена визы — уже большой шаг.

- Сколько стоила вам белорусская виза?

- Семьдесят фунтов, то есть да, больше, чем для вас — шенгенская.

- Но если мы все же добьемся того, что турист приедет в Минск, как сделать так, чтобы он здесь задержался?

- Нужно создать максимум возможностей, чтобы турист смог заказать тур по городу, нужно, чтобы в городе было как можно больше табличек и указателей на английском. Нужен бренд для туристов, причем, его нужно придумать быстро. Пусть каждая карта, каждая книга, которую покупает турист, будет брендирована.

Для многих туристов небольшая проблема в том, что многие не говорят по-английски. Впрочем, моя позиция в том, что каждый турист, приезжая в новую страну, должен знать несколько слов на местном языке.

Должны появиться запоминающиеся фразы, которые будут повсеместно. Например, "Приезжайте в Беларусь и живите здесь до конца дней своих", "Приезжайте в Беларусь, чтобы понять православие"… Короткие запоминающиеся фразы. Дональд Трамп показал, что это работает: "Make America great again". Он просто повторяет одну и ту же фразу, и это работает на него.

Хватит предлагать драники

- Мы предлагаем всем туристам драники и мачанку — это вообще нравится?

- Многие туристы не особенно любят пробовать новое. Но хорошо, что в каждом ресторане, баре можно их попробовать. Впрочем, я бы не рекомендовал заказывать их в туристических местах, но это общее правило во всем мире. Например, в Лондоне вы заплатите невероятные деньги за очень простую еду, а национальная еда, к моему стыду, рыбные чипсы.



© Sputnik / Виктор Толочко Мининформ представил "Беларусь. Страна для жизни"

В Беларуси можно попробовать водку — но я бы не советовал домашнюю водку, это опасно! А сегодня мы побывали в отличном вегетерианском ресторане, там было прекрасно.

- Наверняка на Зыбицкой. Как вам эта улица?

- Мне нравятся новые районы, они очень современны. Но не нужно забывать и о национальных особенностях. Каждый раз, как я приезжаю сюда, становится все больше "МакДональдсов", но хотелось бы больше традиционных ресторанов, национальной кухни.

Минск — европейский город, важный европейский город. Нужно вовлекать людей в пиар этой страны на Западе, чтобы все видели: это Европа. Не Луна, не Марс, но Европа.

Сейчас я подготовил четвертое издание путеводителя по Беларуси. Все книги проданы, видимо, людям интересно. Некоторые пишут мне из Америки, Европы или Австралии — они пишут, что заинтересовались страной, просят совета — что посмотреть, ехать ли на поезде, безопасно ли на улицах?

Нужно выстроить мост между туристами и Беларусью.