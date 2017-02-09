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Белорусский банк собрал все карточки в одну и предлагает платить за покупки смартфоном

10.02.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
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МТБанк вместе с Mastercard представил новую карту, которая объединяет преимущества всех расчетных карт банка в одной. Одна из особенностей нового продукта — возможность расплачиваться в магазинах своим смартфоном.

Фото носит иллюстративный характер

Как рассказал заместитель предателя правления банка Игорь Бычек, 43% клиентов банка имеет больше двух карт. Для того чтобы упростить им жизнь, банк выпустил новую «ИКС Карту».

Теперь клиент физически может платить одной картой, а деньги буду списываться с других карточек МТБанка. Например, с «Автокарты» — на АЗС, а в магазинах-партнерах — «Халвой», если товар необходимо купить в рассрочку.

Для управления новым продуктом банк выпустил специальное мобильное приложение. В мобильном приложении отображается баланс каждой карты и история платежей. Там же можно заказывать новые карточки и перевыпускать старые. Свежие виртуальные карты появляются в приложении через полчаса. Никаких походов в банк для этого не надо.

Кроме того, владельцы Android версии выше 4.4 с поддержкой NFC могут платить телефоном бесконтактным способом. Расплатиться таким способом можно везде, где принимают бесконтактную оплату Mastercard.

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МТБанк вместе с Mastercard представил новую карту, объединяет преимущества всех расчетных карт банка в одной. Управлять новой картой можно через специальное мобильное...

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