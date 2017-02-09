Компания Ford протестировала шесть поколений автомобильных фар, начиная от газовых фонарей на Model T образца 1908 года. Эру современных машин представляли ксеноновые фары «Мустанга», пишет motor.ru .

Автомобили Ford Model T, которые с 1908 до 1927 года разошлись тиражом 15 миллионов экземпляров, оснащались ацетиленовыми лампами. Водителям нужно было их зажигать вручную, прежде чем выезжать на дорогу.

В ходе теста, проведенного компанией, на дороге в 12 метрах от машин стоял велосипедист. Судя по итогам испытания, лампы Model T дорогу почти не освещали.





Также в тесте были использованы Ford Model Y образца 1932 года, Ford Anglia 105e 1966 года, Ford Fiesta 1976 года, Ford Mondeo 1994 года и Ford Mustang GT 2016 года. Ксеноновые фары «Мустанга» оказались в три раза эффективнее галогеновых.

С прошлого года Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) начал проводить испытания автомобильных фар. На данный момент было проведено три теста: в марте 2016-го проверили светотехнику 31 модели (из них высший балл получила только одна машина — компактвэн Toyota Prius v), в июле испытали 21 кроссовер, а в октябре — 11 пикапов. Большинство автомобилей во всех тестах показывали неудовлетворительные результаты.