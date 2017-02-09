|
После проверки на полиграфе сотрудников ГАИ увольняют
В Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.
Как пишет «
Как рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, проверят только сотрудников, с которыми заканчивается контракт.
«Мы относим Госавтоинспекцию к службе, которая наиболее подвержена коррупционным рискам. Не потому, что там сотрудники плохие, а потому, что граждане, которые совершают административные правонарушения, в целях уйти от ответственности предлагают сотруднику денежное или другое вознаграждение. Чтобы эти вопросы ликвидировать, в структуре МВД была ведена форма изучения сотрудника с помощью полиграфов», - отметил Синявский.
Напомним, что в декабре прошлого года министр внутренних дел Игорь Шуневич сообщил, что по инициативе МВД сотрудники ГАИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии