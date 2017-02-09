В Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.

Как пишет « Вечерний Гродно », в прошлом году в ГАИ Гродненской области после проверки на полиграфе было уволено шесть сотрудников. При этом проверку проходил только 41 сотрудник, то есть уволено было 15% от общего числа проверенных.

Как рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, проверят только сотрудников, с которыми заканчивается контракт.

«Мы относим Госавтоинспекцию к службе, которая наиболее подвержена коррупционным рискам. Не потому, что там сотрудники плохие, а потому, что граждане, которые совершают административные правонарушения, в целях уйти от ответственности предлагают сотруднику денежное или другое вознаграждение. Чтобы эти вопросы ликвидировать, в структуре МВД была ведена форма изучения сотрудника с помощью полиграфов», - отметил Синявский.