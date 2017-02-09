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Литовцы бегут из своей страны

10.02.2017 11:24 — Разное | Ежедневник  
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Литовцы бегут из своей страны

фото: delfi.lt

Департамент статистики 9 февраля объявил, что в январе этого года из Литвы эмигрировало 7048 человек. Это в два раза больше, чем в январе 2016 года.

В последний раз такое количество жителей из Литвы эмигрировало в 2010 году, когда в Литве ввели обязательный налог на здравоохранение.

DELFI уже писал, что в январе 2017 года было получено 15 338 деклараций об отъезде из Литвы. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года (5082). Однако, по словам представителей Центра реестра и Департамента статистики, это не означает, что уехало столько людей, т.к. один человек мог заполнить несколько деклараций или уже было известно о его отъезде. В январе эмигранты стали декларировать свой отъезд, поскольку узнали, что "Содра" намерена взыскать с них долг по обязательному налогу на здравоохранение.

DELFI уже сообщал, что "Содра" призвала всех должников заплатить ОНЗ. Сообщалось, что в числе должников 300 тыс. жителей. всем должникам выслали сообщение о необходимости погасить задолженность и о том, как декларировать отъезд, чтобы долг был аннулирован. Согласно официальной статистике, люди стали декларировать факт эмиграции. Больше чем в январе 2017 года свой отъезд декларировали только в сентябре 2010 года – 8365.


 
 
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Департамент статистики 9 февраля объявил, что в январе этого года из Литвы эмигрировало 7048 человек. Это в два раза больше, чем в январе 2016 года.

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