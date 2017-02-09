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Литовцы бегут из своей страны
10.02.2017 11:24 — Разное | Ежедневник
фото: delfi.lt
Департамент статистики 9 февраля объявил, что в январе этого года из Литвы эмигрировало 7048 человек. Это в два раза больше, чем в январе 2016 года.В последний раз такое количество жителей из Литвы эмигрировало в 2010 году, когда в Литве ввели обязательный налог на здравоохранение.
DELFI уже сообщал, что "Содра" призвала всех должников заплатить ОНЗ. Сообщалось, что в числе должников 300 тыс. жителей. всем должникам выслали сообщение о необходимости погасить задолженность и о том, как декларировать отъезд, чтобы долг был аннулирован. Согласно официальной статистике, люди стали декларировать факт эмиграции. Больше чем в январе 2017 года свой отъезд декларировали только в сентябре 2010 года – 8365.
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Департамент статистики 9 февраля объявил, что в январе этого года из Литвы эмигрировало 7048 человек. Это в два раза больше, чем в январе 2016 года.
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