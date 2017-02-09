Парк имени Уго Чавеса в Минске начнут благоустраивать весной, закончить работы планируют до конца года. Обустроят пешеходные дорожки, сделают детскую и спортивные площадки, скамейки с навесами и зону для массовых мероприятий.



В парке планируют поставить детскую и спортплощадки и зону для массовых мероприятий

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сквер, названный в честь покойного президента Венесуэлы, занимает 4 гектара и находится в границах улиц Каменногорской, Лидской, Колесникова и Казимировской. Решение о присвоении зеленой зоне такого имени Минский городской Совет депутатов принял в 2014 году .

— Район развивается, еще не все улицы здесь получили название, и назвать одну из них именем этого великого человека будет по-человечески и исторически правильно. Но это только моя точка зрения, решение принимает городской Совет депутатов, — объяснял такое решение тогда еще глава Мингорисполкома Николай Ладутько.

Тогда «парк» представлял собой лишь несколько деревьев. Но местным жителям обещали, что вот-вот начнут его облагораживать. Однако за три года к его благоустройству так и не приступили.

В конце прошлого года через дорогу от парка, возле дома № 78 по улице Матусевича , начали вырубать сквер под строительство костела. Местные жители просили власти отменить решение, не вырубать сквер и перенести стройку в парк Уго Чавеса, раз уж он все равно стоит пустой. Но представители местного исполкома объяснили, что проект стройки костела утвержден давно и менять его не будут. При этом пообещали, что вот-вот приступят к обустройству парка, который сможет заменить местным жителям вырубленную зеленую зону.

И вот теперь, как пишет «Минский курьер», минский «Зеленстрой» обещает начать работы, чтобы наконец превратить пустырь в парк.

Площадка для массовых мероприятий на две тысячи человек будет разделена на две части, в одной во время массовых гуляний смогут работать 15 торговых точек. Там же в новогодние праздники будут устанавливать елку.

К зоне массовых мероприятий будут примыкать участки для мобильных аттракционов, которые поставят во время следующего этапа реконструкции. Кстати, площадки массовых мероприятий и для праздничной торговли разукрасят рисунками по мотивам, характерным для орнаментов Венесуэлы.

Поставят в парке и обычные скамейки и скамьи-качели с тентовым покрытием, детские площадки с антитравматическим покрытием для малышей разного возраста: дошколят, детей 7−14 лет и детей с особенностями развития.

Для самых маленьких посетителей парка будет установлена песочница под навесом, игровой комплекс с горкой, карусели. Для детей с особенностями физического развития подберут игровые формы, развивающие моторику. Площадки для детей дошкольного возраста и с особенностями развития будут огорожены. На тех, что предназначены для младших школьников, установят игровое оборудование, помогающее улучшить координацию и физическую силу. Все детские зоны соединит велодорожка.

В одной части парка разместят комплекс спортивных площадок под открытым небом: для игры в мини-футбол, где зимой смогут заливать каток, стритбола, бадминтона, волейбола, для занятий на уличных тренажерах.

В «Зеленстрое» уточняют, что благодаря проектным решениям по территории парка беспрепятственно смогут перемещаться люди с ограниченными физическими возможностями.