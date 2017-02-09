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В парке имени Уго Чавеса поставят детскую площадку, спортивные зоны и скамьи-качели
Парк имени Уго Чавеса в Минске начнут благоустраивать весной, закончить работы планируют до конца года. Обустроят пешеходные дорожки, сделают детскую и спортивные площадки, скамейки с навесами и зону для массовых мероприятий.
Сквер, названный в честь покойного президента Венесуэлы, занимает 4 гектара и находится в границах улиц Каменногорской, Лидской, Колесникова и Казимировской. Решение о присвоении зеленой зоне такого имени Минский городской Совет депутатов принял
— Район развивается, еще не все улицы здесь получили название, и назвать одну из них именем этого великого человека будет по-человечески и исторически правильно. Но это только моя точка зрения, решение принимает городской Совет депутатов, — объяснял такое решение тогда еще глава Мингорисполкома Николай Ладутько.
Тогда «парк» представлял собой лишь несколько деревьев. Но местным жителям обещали, что вот-вот начнут его облагораживать. Однако за три года к его благоустройству так и не приступили.
В конце прошлого года через дорогу от парка, возле дома
И вот теперь, как пишет «Минский курьер», минский «Зеленстрой» обещает начать работы, чтобы наконец превратить пустырь в парк.
Площадка для массовых мероприятий на две тысячи человек будет разделена на две части, в одной во время массовых гуляний смогут работать 15 торговых точек. Там же в новогодние праздники будут устанавливать елку.
К зоне массовых мероприятий будут примыкать участки для мобильных аттракционов, которые поставят во время следующего этапа реконструкции. Кстати, площадки массовых мероприятий и для праздничной торговли разукрасят рисунками по мотивам, характерным для орнаментов Венесуэлы.
Поставят в парке и обычные скамейки и скамьи-качели с тентовым покрытием, детские площадки с антитравматическим покрытием для малышей разного возраста: дошколят, детей 7−14 лет и детей с особенностями развития.
Для самых маленьких посетителей парка будет установлена песочница под навесом, игровой комплекс с горкой, карусели. Для детей с особенностями физического развития подберут игровые формы, развивающие моторику. Площадки для детей дошкольного возраста и с особенностями развития будут огорожены. На тех, что предназначены для младших школьников, установят игровое оборудование, помогающее улучшить координацию и физическую силу. Все детские зоны соединит велодорожка.
В одной части парка разместят комплекс спортивных площадок под открытым небом: для игры в мини-футбол, где зимой смогут заливать каток, стритбола, бадминтона, волейбола, для занятий на уличных тренажерах.
В «Зеленстрое» уточняют, что благодаря проектным решениям по территории парка беспрепятственно смогут перемещаться люди с ограниченными физическими возможностями.
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Облагораживать парк начнут весной, закончить планируют до конца года.
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