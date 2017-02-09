Белорусский форум пластических и танцевальных театров « ПлаSтформа-2017 » пройдет в Минске. Современный танец и интерактивный перформанс представят 11 команд из Беларуси. Спектакли покажут на площадке Национального центра современных искусств 18 и 19 февраля.





Открытый форум экспериментальных пластических театров «ПлаSтформа Минск» впервые был проведен в столице в 2013 году. Его инициаторами и организаторами выступили Вячеслав Иноземцев (пластический театр «InZhest», Минск), Александр Тебеньков (танцтеатр «Галерея», Гродно), Инна Асламова (группа современной хореографии «Quadro», Гомель).

«ПлаSтформа-2017» продолжает экспериментировать с временем и пространством. На этот раз форум попробует свои силы в области малых форм. Кроме того, участниками станут исключительно белорусские коллективы. Зритель сможет увидеть альтернативные и необычные постановки одиннадцати отечественных команд, работающих в самых разных жанрах, от современного танца до интерактивного пластического перформанса. Среди участников будут как «пионеры» нашего альтернативного театрального движения — Театр танца «Квадро» (г.Гомель,), Театр танца «Галерея» (г. Гродно), так и начинающие андеграундные группы.

Главным экспертом Форума станет Рышард Калиновский — танцовщик, хореограф Центра культуры г. Люблина, Польша.

С подробной программой спектаклей «ПлаSтформа Минск-2017» можно ознакомиться на сайте AFISHA.TUT.BY.

Телефон для справок +375 25 767-09-02 Александра Адрес: Национальный центр современных искусств, г. Минск, ул. Некрасова, 3. Купить билет