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Пятый открытый форум экспериментальных пластических театров пройдет в Минске
Белорусский форум пластических и танцевальных театров «
Открытый форум экспериментальных пластических театров «ПлаSтформа Минск» впервые был проведен в столице в 2013 году. Его инициаторами и организаторами выступили Вячеслав Иноземцев (пластический театр «InZhest», Минск), Александр Тебеньков (танцтеатр «Галерея», Гродно), Инна Асламова (группа современной хореографии «Quadro», Гомель).
«ПлаSтформа-2017» продолжает экспериментировать с временем и пространством. На этот раз форум попробует свои силы в области малых форм. Кроме того, участниками станут исключительно белорусские коллективы. Зритель сможет увидеть альтернативные и необычные постановки одиннадцати отечественных команд, работающих в самых разных жанрах, от современного танца до интерактивного пластического перформанса. Среди участников будут как «пионеры» нашего альтернативного театрального движения — Театр танца «Квадро» (г.Гомель,), Театр танца «Галерея» (г. Гродно), так и начинающие андеграундные группы.
Главным экспертом Форума станет Рышард Калиновский — танцовщик, хореограф Центра культуры г. Люблина, Польша.
С подробной
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Спектакли покажут на площадке Национального центра современных искусств 18 и 19 февраля.
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