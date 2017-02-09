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Был ли иск против РФ за сокращение поставок нефти?

10.02.2017 11:37 — Разное | БДГ  
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Министерство юстиции Беларуси не занималось подготовкой иска в отношении российской стороны за недопоставки нефти на белорусский НПЗ.

Как рассказал накануне журналистам министр юстиции Олег Слижевский, его ведомство не готовило судебный иск о сокращении поставки нефти в отношении России.

Ранее сообщалось, что энергетические вопросы могли обсуждаться на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, однако дату встречи двух президентов так и не согласовали

В ходе последней пресс-конференции Лукашенко признал, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу, заявил о том, что независимость дороже нефти и несколько неожиданно сообщил об обращении в суд, а ранее дважды предлагал искать замену российской нефти. 

 
 
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Министерство юстиции Беларуси не занималось подготовкой иска в отношении российской стороны за недопоставки нефти на белорусский НПЗ.

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