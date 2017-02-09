Министерство юстиции Беларуси не занималось подготовкой иска в отношении российской стороны за недопоставки нефти на белорусский НПЗ.

Как рассказал накануне журналистам министр юстиции Олег Слижевский, его ведомство не готовило судебный иск о сокращении поставки нефти в отношении России.

Ранее сообщалось, что энергетические вопросы могли обсуждаться на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, однако дату встречи двух президентов так и не согласовали .