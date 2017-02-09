|
Был ли иск против РФ за сокращение поставок нефти?
Министерство юстиции Беларуси не занималось подготовкой иска в отношении российской стороны за недопоставки нефти на белорусский НПЗ.
Как рассказал накануне журналистам министр юстиции Олег Слижевский, его ведомство не готовило судебный иск о сокращении поставки нефти в отношении России.
Ранее сообщалось, что энергетические вопросы могли обсуждаться на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, однако дату встречи двух президентов
В ходе последней пресс-конференции Лукашенко признал, что России и Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции Беларуси не занималось подготовкой иска в отношении российской стороны за недопоставки нефти на белорусский НПЗ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии