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Взрыв на французской АЭС не повлиял на радиационный фон в Беларуси

10.02.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь перешла на усиленный вариант мониторинга в связи с ЧП на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Взрыв в машинном отделении АЭС произошел в четверг  около 12:00 по минскому времени. По данным официальных властей, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

В рамках взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России сделаны расчеты возможного распространения продуктов взрыва на период до 12 февраля 2017 года, сообщила начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси Мария Герменчук

Взрыв на французской АЭС не повлиял на радиационный фон в Беларуси
© ViClips
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"По данным наших автоматизированных систем контроля радиационной обстановки, в Беларуси изменений сейчас мы не отмечаем. Тем не менее, система радиационного мониторинга приведена в режим учащённых наблюдений", — сказала Герменчук.

Прогноз траекторий распространения воздушных масс на разных высотах (500, 1500 и 3000 метров), построенный с учетом реальных и прогнозируемых синоптических условий, свидетельствует, что продукты взрыва будут распространяться в направлении Атлантического океана, пояснила Герменчук. Такая ситуация не будет представлять угрозы для территории Беларуси.

В течение ближайших дней специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси продолжат контролировать ситуацию.

"При изменении ситуации будут приниматься все необходимые меры. Но опыт фукусимских событий нам показывает, что, как правило, в такой ситуации Беларуси не угрожает серьёзная радиологическая опасность", — отметила Герменчук.

В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено.

Комментарий начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси Марии Герменчук о радиационной обстановке в Беларуси после взрыва на АЭС во Франции слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Продукты "взрыва" на французской АЭС распространяются в направлении Атлантики, Беларуси они не угрожают, заявили в Министерстве природных ресурсов и охраны...

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