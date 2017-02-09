Беларусь перешла на усиленный вариант мониторинга в связи с ЧП на атомной электростанции "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Взрыв в машинном отделении АЭС произошел в четверг около 12:00 по минскому времени. По данным официальных властей, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

В рамках взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России сделаны расчеты возможного распространения продуктов взрыва на период до 12 февраля 2017 года, сообщила начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси Мария Герменчук.

"По данным наших автоматизированных систем контроля радиационной обстановки, в Беларуси изменений сейчас мы не отмечаем. Тем не менее, система радиационного мониторинга приведена в режим учащённых наблюдений", — сказала Герменчук.

Прогноз траекторий распространения воздушных масс на разных высотах (500, 1500 и 3000 метров), построенный с учетом реальных и прогнозируемых синоптических условий, свидетельствует, что продукты взрыва будут распространяться в направлении Атлантического океана, пояснила Герменчук. Такая ситуация не будет представлять угрозы для территории Беларуси.

В течение ближайших дней специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси продолжат контролировать ситуацию.

"При изменении ситуации будут приниматься все необходимые меры. Но опыт фукусимских событий нам показывает, что, как правило, в такой ситуации Беларуси не угрожает серьёзная радиологическая опасность", — отметила Герменчук.

В настоящее время радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено.

Комментарий начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Беларуси Марии Герменчук о радиационной обстановке в Беларуси после взрыва на АЭС во Франции слушайте на радио Sputnik Беларусь.