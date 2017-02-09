В Беларуси в январе индекс потребительских цен вырос на 0,9% по сравнению с декабрем 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, «базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,7%».

При этом, согласно официальным данным, за год (январь 2016 к январю 2017 года) инфляция в стране выросла на 9,5%.

По итогам января 2017 года продовольственные товары в Беларуси подорожали на 1,2% (за год - на 10,1%). Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,8%, за год они подорожали на 6,3%. Максимальный годовой рост цен показали тарифы и услуги: в январе они подорожали лишь на 0,3%, а вот за год их стоимость выросла на 13,5%.