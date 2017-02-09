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Инфляция в январе - 0,9%

10.02.2017 11:52 — Разное | БДГ  
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В Беларуси в январе индекс потребительских цен вырос на 0,9% по сравнению с декабрем 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, «базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,7%».

При этом, согласно официальным данным, за год (январь 2016 к январю 2017 года) инфляция в стране выросла на 9,5%.

По итогам января 2017 года продовольственные товары в Беларуси подорожали на 1,2% (за год - на 10,1%).  Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,8%, за год они подорожали на 6,3%. Максимальный годовой рост цен показали тарифы и услуги: в январе они подорожали лишь на 0,3%, а вот за год их стоимость выросла на 13,5%.

Напомним, что в декабре прошлого года инфляция составила 0,5%, по итогам 2016 года  в потребительском секторе цены выросли, в среднем, на 10,6%: годовая инфляция стала самой низкой за 6 лет.

 
 
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В Беларуси в январе индекс потребительских цен вырос на 0,9% по сравнению с декабрем 2016 года.

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