Все спорные моменты между Фуркадом, Логиновым и Шипулиным во время и после смешанной эстафеты на ЧМ в Хохфильцене специально для Sports.ru прокомментировал гуру правил — рэйс-директор российского биатлона Вадим Мелихов.

Через его руки проходит вся матчасть и документация — правила, лицензии, проектировка стадионов и стрельбищ, требования к спортивным школам и секциям. Он прошел все должности — от администратора до старшего тренера сборной СССР, от судьи международной категории до члена технического комитета Международного союза биатлонистов.

— Самое главное здесь — факт касания. Было оно или нет? Его надо доказать. Российская сторона не подала протест — значит, что касания не было. По видео с нескольких ракурсов разглядеть его не получилось.

— То есть Логинов сам упал?

— Еще раз говорю: картинка не дает однозначного ответа, нарушал ли Фуркад правила. Мы обсуждаем только правила, а не отношения между спортсменами.

Видео: УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ

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Видео: ALL Sports

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Видео — не единственная возможность доказать нарушение. В зоне передачи стоят нейтральные судьи, они могут просигнализировать о нарушении, если увидят его. Также судьи могут инициировать дополнительный просмотр эпизода.

— Если бы Логинов сообщил о случившемся судьям, это считалось чем-то вроде свидетельских показаний?

— Нет, все в любом случае упирается в видео. Да и не думаю, что Александр стал бы жаловаться. Тренеры проявили инициативу.

В этой ситуации можно проверить много пунктов: создание помехи, толчок, зацеп. Насколько я понимаю, наша сторона изучила видео с нескольких ракурсов и поняла, что обосновать поданный протест нечем. Было бы основание — естественно, использовали бы эту возможность.

Итог простой: ни судьи, ни наши тренеры не смогли доказать нарушение правил со стороны Фуркада.

— В биатлоне вообще предусмотрены санкции за неспортивное поведение?

— Такая возможность есть, в правилах все прописано. Вариантов много, вплоть до дисквалификации спортсмена — в данном случае пострадала бы вся французская четверка. Хотя это был бы исключительный случай.

Всякие конфликты, стычки бывали, но чаще всего после финиша. Я не припомню, чтобы кого-то снимали с гонки за грубость. Как правило, все заканчивается мирно. Если судьи видят явное хамство, которое не повлияло на исход, то делают предупреждение.

Эпизод с Фуркадом и Шипулиным

— Видео не оставляет сомнений: Фуркад сменил траекторию перед Шипулиным до 50-метровой зоны. Зона для того и обозначена елочками: там спортсмен занимает любую дорожку и не имеет право ее покидать, создавая помехи другим.

Нарушения правил в действиях Фуркада не было. Справедливы ли его действия с человеческой точки зрения? Это другой вопрос. А что Антон хотел от Фуркада? Француз боролся по правилам, занял удобную для себя позицию.

Как в вождении: всегда виноват тот, кто сзади. Кто впереди — включает поворотник и уходит в сторону. Фуркад шел впереди.