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Из Google Play удалят миллионы приложений

10.02.2017 12:53 — Разное | Tut.by  
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Компания Google разослала разработчикам письма, в которых сообщила о грядущем удалении некоторых сервисов из магазина Google Play. Об этом сообщает The Next Web.


Удалены будут те приложения, у которых нет политики конфиденциальности пользовательских данных. Компания отметила, что многие приложения при работе запрашивают большое количество личных пользовательских данных, но не указывают, зачем им такая информация и как они будут ее хранить.

Разработчикам приложений предложили до 15 марта добавить политику конфиденциальности, либо отказаться от сбора чувствительной информации пользователей. Иначе Google «примет административные меры» по ограничению видимости приложений, вплоть до удаления из Play Store.

Издание отмечает, что из-за требований Google из магазина исчезнут миллионы приложений. «Зачистка» в первую очередь коснется «зомби-приложений», которые замусоривают Play Store. Такие приложения обычно запрашивают много конфиденциальной информации и нередко являются вредоносными.

«Я думаю, это фантастика, — прокомментировал инициативу Google создатель игры Hip Hop Ninja! Джек Куни (Jack Cooney). — Это очистит Google Play от многих ненужных и мертвых приложений. Значит, наши игры получат повышенную видимость магазине, а поисковая выдача станет гораздо менее загроможденной».

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Удалены будут те приложения, у которых нет политики конфиденциальности пользовательских данных.

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