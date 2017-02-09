Домовой - человекоподобное существо, немытый, покрыт волосами. Место жительства его в доме определяется по-разному: на печи, под печкой, под полом, в сараях и других постройках, где располагается скот.

При опекунстве Домового в доме все идет лучше. В противном случае он старается вредить хозяину: ночью бьет посуду, бросает кочерги, даже пытается душить хозяина, когда тот спит. В доме все не ладится и, главным образом, не ведется скот.

Но обычно Домовой — добродетельный слуга дома, которому достаточно только высказать вслух свои желания, но без свидетелей. Тогда он проявляет необычайную деятельность и чуть ли не ежечасно просит работы. Он чистит и моет стены и мебель, выполняет работы наиболее любимых им домашних — шьет, прядет, моет, работает по ночам. Завивает любимчикам кудри, плетет косы, отгоняет от тех, кто спит, насекомых и др.

В то же время Домовой бережет дом и добро, предупреждает о грядущих несчастьях — пожаре, кражах или болезнях — то особым стуком, то смехом или плачем, то поглаживанием головы и лица спящего, то появлением животных.

Не в каждый дом войдет Домовой, а только в тот, который пришелся ему по нраву и вкусу, что наблюдается, например, при переходе хозяев в новый дом: как бы ни склоняли его к переходу, он остается в старом доме, пока тот не разрушится.

У Домового только одна жена. После смерти ее он может жениться до четырех раз, но не на родственницах — иначе он обязан покинуть домашнюю службу и поступить, например, в Лешие, Водяные, Болотники. От своей жены Домовой имеет сыновей и дочерей. Сыновья обычно становятся Домовыми новых построенных домов. Дочери же выдаются замуж за Домового, хотя некоторые из них остаются в девках навсегда. В этом случае они остаются вечно юными красотками, чем и сводят хозяйских парней и склоняют на связь с собой, но в то же время они неуловимы. Домовички требуют верности только себе одной и нещадно мстят парням при нарушении верности.

Из поколения в поколение передавались определенные запреты в отношении домового: заходя в хлев, громко не разговаривали, чтобы лишний раз не "беспокоить" Домового, когда приносили в дом дрова, не бросали их на пол с грохотом, женщины не должны были ходить по дому с распущенными и не покрытыми волосами.

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