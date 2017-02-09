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За минувший год, из-за сокращения поставок российской нефти, Беларусь смогла поставить на экспорт всего 13 млн тонн топлива на четыре млрд долларов.

Беларусь за 2016 год поставила на экспорт нефтепродуктов в объеме 13 млн тонн, что на 23% меньше по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют предварительные данные национального статкомитета об итогах внешней торговли, сообщает агентство Sputnik Беларусь .

По итогам года валютная выручка республики от экспорта нефтепродуктов составила около четырех миллиардов долларов и сократилась по сравнению с 2015 годом примерно на 40%.

Из данных госстатистики следует, что в 2016 году изменилась и география экспортных поставок белорусского топлива. В частности, примерно на треть — до 4,3 млн тонн — выросли поставки в Украину, приблизительно в такой же пропорции вырос экспорт в Нидерланды. Поставки в Польшу увеличились в три раза по сравнению с 2015 годом.

В Россию по итогам 2016 года Беларусь поставила менее 300 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 70% меньше по сравнению с 2015 годом.

Россия в 2016 году изначально планировала поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, однако затем из-за газового долга Минска поставки были сокращены до 18 млн тонн за год.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выручка от экспорта нефтепродуктов за прошлый год упала на 40 процентов За минувший год, из-за сокращения поставок российской нефти, Беларусь смогла поставить на экспорт всего 13 млн тонн топлива на четыре млрд долларов.

Одной из причин сокращения поставок российская сторона также называла невыполнение Беларусью своих обязательств по объемам поставок белорусского топлива в РФ.