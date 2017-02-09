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В Подмосковье уничтожили 18 тонн турецких овощей, следовавших из Беларуси

10.02.2017 13:30 — Разное | Ежедневник  
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В Подмосковье уничтожили 18 тонн турецких овощей, следовавших из Беларуси

фото: rosbalt.ru

В Подмосковье изъяли и уничтожили 18,2 тонны турецких овощей, сообщили в управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

"В районе поселка Крекшино Московской области при проведении досмотра автотранспортного средства, следовавшего из Беларуси, был установлен факт нахождения продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию РФ (турецкие томаты, кабачки и перец), общим весом 18,2 тонны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что документы, подтверждающие фитосанитарное состояние продукции представлены не были. При досмотре груза были выявлены маркировки турецких производителей.

"Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из оборота и 9 февраля уничтожена, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области", - отмечается в сообщении.
 

 
 
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В Подмосковье изъяли и уничтожили 18,2 тонны турецких овощей, сообщили в управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

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