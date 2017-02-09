Трех белорусских дальнобойщиков оштрафовали за неправильную остановку на трассе S8 (Варшава — Белосток), когда возле города Замбрув одна из машин каравана сломалась. Водитель большегруза съехал в кювет. Остальные машины остановились так, что заняли по половине полосы в каждую сторону. Но, по словам водителя, легковые машины на дороге без проблем могли разминуться. Полосы разделяла двойная сплошная линия разметки. Именно около нее, как оказалось позднее, останавливаться было категорически нельзя. AUTO.TUT.BY удалось связаться с одним из оштрафованных водителей — Евгением.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Сейчас Евгений по работе в России. Об истории, которая произошла с ним и его коллегами в Польше в конце января, говорит неохотно.

— Шесть лет за рулем, а с таким отношением столкнулся первый раз, — говорит водитель. И добавляет, что коллеги за месяц, прошедший после этого случая, рассказали много похожих историй, которые время от времени происходили на польских дорогах с российскими и белорусскими дальнобойщиками.

Инцидент произошел 18 января. Белорусы на трех груженых фурах возвращались в Беларусь по трассе S8 Варшава — Белосток. Возле Замбрува сломалась первая машина. Караван остановился для ремонта. Большие машины перегородили по половине полосы в каждую сторону. По словам водителя, легковые машины без проблем могли разминуться. Полосы разделяла двойная сплошная линия разметки.

А дальше события развивались следующим образом. На место аварии подъехали местные полицейские. На ремонт дали 10 минут и забрали у водителей документы для проверки.

— Первый грузовик отремонтировали быстро, он завелся, и мы думали, что сейчас благополучно поедем дальше. Но не тут-то было. Полиция документы отдавать не стала. Один из них сказал нам, что мы слишком долго возились и нам придется проехать в участок, а за машинами уже выехал эвакуатор. На нас надели наручники и отвезли в участок. Уже там нам рассказали, что же мы нарушили. До этого нам ничего не говорили.



Фото: autogrodno.by

Оказалось, белорусов обвинили в том, что они затрудняли дорожное движение, а также остановились в неположенном месте — напротив сплошной линии разметки. А также затрудняли движение на дороге.

— Нас обыскали, раздели и посадили в камеры. Правда, кормили бутербродами. Воду пили из-под крана. Так мы провели полтора суток. Я не понимаю, почему к нам так жестоко отнеслись. Даже наш адвокат говорила, что это беспредел. Мы же не сделали ничего плохого, а машина не выбирает, где ей поломаться, — говорит Евгений.

Суд состоялся 20 января. Общая сумма, которую должны были заплатить, составляла почти 10 000 злотых — это 2500 долларов.

— Сюда вошли и штрафы за парковку в неположенном месте, и судебные издержки, и два дня простоя на штрафстоянке, и услуги эвакуатора. Правда, потом мы узнали, что наши машины на стоянку ехали своим ходом. Но решили не спорить, надо было срочно везти товар заказчику, и мы вернулись в Беларусь.

— Будете ли вы оспаривать решение польского суда?

— Нет. Представитель фирмы тогда все сразу оплатил. Правда, сейчас эту сумму высчитывают из наших зарплат, — отметил Евгений.