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Халатность врача сборной Казахстана по биатлону стала причиной обыска команды на ЧМ в Австрии
Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в использовании допинга на чемпионате мира в Австрии из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов.
— Относительно ситуации на чемпионате мира по биатлону мы можем сказать, что было халатное отношение врача нашей команды, — проинформировал Канагатов. По его словам, «после использования был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов».
Канагатов заверил, что казахстанские биатлонисты использовали разрешенные препараты. Представитель министерства отметил, что атлеты могут использовать препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, так как «спортсмены тоже болеют, им нужно восстанавливаться».
Вице-министр культуры и спорта Казахстана Акоты Раимкулова отметила, что казахстанские спортсмены находятся под правовой защитой своего государства, им оказывается необходимая помощь.
— Нашим спортсменам в Австрии обеспечена вся правовая защита, все проходит в рамках законов. Если есть какие-то оплошности, человеческий фактор, когда не были соблюдены определенные правила, то, думаю, ситуация прояснится, — уточнила Раимкулова.
В четверг в австрийском Хохфильцене, где проходит чемпионат мира, состоялась пресс-конференция, на которой сообщили
Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование. Допинг-пробы брало австрийское антидопинговое агентство. Основанием для начала расследования стала обнаруженная 23 января коробка с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация врача казахстанской команды.
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По словам председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана, после использования был нарушен порядок...
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