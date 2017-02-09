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На территорию Литвы приехали танки, внедорожники и грузовики из США
10.02.2017 13:51 — Разное | Ежедневник
фото: The Military Business
В Литву прибыла тяжёлая военная техника ротационных сил США – 10 танков Abrams, 5 боевых машин пехоты Bradley, внедорожники и грузовики.
Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Литвы.
Сообщается, что новая смена ротационных сил США, для которой и предназначена эта техника, будет состоять примерно из 120 военнослужащих.
Как отмечают в Минобороны, американские военнослужащие вместе с литовскими и дислоцированными в стране военными союзников начнут общие тренировки, которые продлятся несколько месяцев
Как ранее сообщал портал
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В Литву прибыла тяжёлая военная техника ротационных сил США – 10 танков Abrams, 5 боевых машин пехоты Bradley, внедорожники и грузовики.
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