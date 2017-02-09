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Международные следственно-оперативные группы будут созданы в странах СНГ

10.02.2017 14:09 — Разное | БДГ  
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Соглашение о создании совместных следственно-оперативных групп СНГ ратифицировано в Государственной Думе России.

Данный документ главы государств подписали 19 октября 2015 годы, согласно ему, следственно-оперативные группы будут действовать в сфере расследования взаимосвязанных уголовных преступлений, происходящих на территории стран СНГ.

По словам главы МВД России Игоря Зубова, соглашение имеет большое значение, так как в нем четко обозначены задачи и цели следственно-оперативных групп, роли их руководителей. Кроме того, соглашение упрощает и ускоряет обмен информацией между партнерами и присутствие при проведении оперативно-следственных действий на территории другой страны.

Ратификация соглашения уже состоялась в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, вскоре это будет осуществлено в Армении и Таджикистане.

 
 
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Соглашение о создании совместных следственно-оперативных групп СНГ ратифицировано в Государственной Думе России.

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