Соглашение о создании совместных следственно-оперативных групп СНГ ратифицировано в Государственной Думе России.

Данный документ главы государств подписали 19 октября 2015 годы, согласно ему, следственно-оперативные группы будут действовать в сфере расследования взаимосвязанных уголовных преступлений, происходящих на территории стран СНГ.

По словам главы МВД России Игоря Зубова, соглашение имеет большое значение, так как в нем четко обозначены задачи и цели следственно-оперативных групп, роли их руководителей. Кроме того, соглашение упрощает и ускоряет обмен информацией между партнерами и присутствие при проведении оперативно-следственных действий на территории другой страны.

Ратификация соглашения уже состоялась в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, вскоре это будет осуществлено в Армении и Таджикистане.