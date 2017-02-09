Январский месячный индекс потребительских цен стал в 2017-м году наименьшим за 7 последних лет, как и годовой ИПЦ (к январю предыдущего года), который впервые за 6 лет перестал быть двузначным. Замедление инфляции (в формате «год к году») длится 2,5 года. Этому способствовало снижение мировых цен на основные импортные товары в 2014-16 гг. (в первую очередь на нефть и металлы) и курсовая стабильность Br-рубля в последние 12 месяцев.

Месячная потребительская инфляция

В январе цены на товары и услуги выросли на 0,87%: по данным Белстата индекс потребительских цен (ИПЦ) - 100,87%. В прошлом году потребительская инфляция была заметно больше – 1,86%, но тогда этому способствовала девальвация Br-рубля. Сейчас же, наоборот, идет курсовое укрепление национальной валюты, что снижает цены на импортные товары.

Продовольственные товары в январе подорожали с прошлого месяца, в целом, на 1,2%, непродовольственные - на 0,8%, услуги – на 0,3%.

Январьская инфляция 2017-го стала самой низкой для этого месяца за 7 последних лет, а за всю историю – 3-й среди 26-ти январских показателей с 1991-го (меньшим, чем в 2017-м, был январский ИПЦ только в 2005-м и 2010-м).

Месячная инфляция в январе оказалась больше, чем в прошлом месяце (ИПЦ декабря 2016-го – 100,48%), и это обычная, традиционная динамика: на диаграмме, где представлены средние значения месячных ИПЦ за последние 15 лет (без 2011-го, когда инфляция была обусловлена сильнейшей девальвацией Br-рубля в тот год), видно, что в январе месячная инфляция – наибольшая в году.

Годовая потребительская инфляция

За год, за последние 12 месяцев, цены на потребительские товары и услуги вырсли в Беларуси на 9,5%: ИПЦ января 2017-го к январю 2016-го - 109,5%. Продовольственные товары за это время подорожали на 10,1%, непродовольственные – на 6,3%, услуги – на 13,5%.

В последние 2,5 года видна отчетливая тенденция снижения годовой инфляции.

Годовой ИПЦ отчетного января в формате “месяц к соответствующему месяцу прошлого года” также, как и по месячному показателю, наименьший за 7 лет для этого месяца, а самый низкий январский показатель годовой инфляции был в 2010-м, в 2007-м и 2006-м. Таргетирование инфляции, которое обозначено приоритетом для Национального банка Беларуси, направлено на снижение темпов роста цен до уровня как раз этих низкоинфляционных лет.

В ежемесячной статистике годовой инфляции ИПЦ января 2017-го – самый низкий с осени 2010-го года, за 75 месяцев, то есть более чем за 6 лет. Январьский годовой ИПЦ 2017-го – первый за 6 лет 1-значный, а не 2-значный показатель.

Наименьшая же годовая потребительская инфляция была в 2006-07 гг. и в 1-й половине 2010-го. Исторический минимум годового ИПЦ зафиксирован в феврале 2010-го - 105,9%: потребительские цены тогда выросли за год, с февраля 2009-го, на 5,9%.

А самая значительная годовая (в формате “месяц к месяцу предыдущего года”) инфляция после гиперинфляционных 90-х была по окончании знаменитого валютно-финансового кризиса 2011-го, запомнившегося 2,83-кратным ростом стоимости доллара в Беларуси, в декабре того года: годовой ИПЦ декабря 2011-го составил тогда 208,7% (цены за год, с декабря 2010-го, выросли в 2,087 раз).

В планах руководства страны на 2017-й год – снизить годовую потребительскую инфляцию до 9%.