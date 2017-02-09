Недвижимость Советского Союза и стран-союзников была предметом пристального внимания американской разведки. К такому выводу можно прийти, изучив архивы шпионских донесений, которые передавали сотрудники спецслужб из СССР в США, пишет РБК. В настоящий момент собрание этих документов опубликовано в открытом доступе на сайте электронной библиотеки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов.

В обширном архиве можно найти не только служебные записки на английском языке, но и целые журналы, постранично скопированные американскими шпионами. В частности, в электронной библиотеке ЦРУ обнаружилось несколько выпусков периодического издания «Бюллетень технической информации», который выпускал исполком Ленинградского городского совета. Редакция «РБК-Недвижимости» нашла и перевела несколько документов, которые считали важными в ЦРУ в середине прошлого века.

Жилое строительство в Москве

Гражданскую застройку столичных регионов РСФСР в ЦРУ изучали несколько десятилетий. «Генеральный план застройки Москвы подразумевает возведение 10 млн кв. м жилья, 400 школ, больниц на 26 тыс. койко-мест и кинотеатров на 25 тыс. мест, — написано в донесении от 20 января 1953 года. — В плане также отражено значительное расширение сети яслей, детских садов, столовых и прочих общественных и культурных объектов».

«В пригороде планируется возводить летние поселения, которые будут использоваться как дома отдыха для рабочих, совокупной вместимостью 100 тыс. человек, — отмечают авторы документа. — В течение пятой пятилетки будет построено 4,2 млн кв. м жилой недвижимости — это в три раза больше, чем за все время четвертой пятилетки. По итогам 1952 года в эксплуатацию должны ввести 750 тыс. кв. м».



Фотоснимки советских домов и городских пейзажей из архивов ЦРУ

«За все время пятилетних планов в Москве построили 8 млн кв. м жилой недвижимости. За послевоенные годы в городе возвели 2,2 млн кв. м жилых помещений, — указывали американские разведчики. — В жилых районах заменили около 13 млн кв. м крыш, еще 2,3 млн кв. м крыш прошли капитальный ремонт. В общей сложности за послевоенный период в жилое строительство было вложено 2 млрд руб. Объем жилого строительства в Москве в 1951 году превзошел показатели 1948 года в 2,7 раза. В ближайшие два-три года темпы жилого строительства в Москве ускорятся до 1 млн кв. м в год».



Фотоснимки советских домов и городских пейзажей из архивов ЦРУ

Более поздние донесения концентрируются на конкретных районах, в которых советские власти начали массовую застройку. При этом слово «улица» разведчики не переводили: вместо англоязычного street в документах транскрибировался русскоязычный термин ulitsa — без дополнительных пояснений.



Фотоснимки советских домов и городских пейзажей из архивов ЦРУ

Новые парки, дороги и школы

Помимо жилого фонда американскую разведку интересовали градостроительные решения и общая планировка кварталов в крупных городах СССР. «В 1949—1951 годах в Москве заасфальтировали Khoroshevskoye, Varshavskoye, Leningradskoye, Dmitrovskoye, Kaluzhskoye и Shosse Entuziastov. В 1952 году планируется реконструировать 20 парков, а также несколько путепроводов, мостов и проездов», — говорится в материалах ЦРУ.

В документах также приводится статистика по строительству новых школ и детских садов с детальным описанием конструктивных особенностей типовых образовательных учреждений: «Каждая построенная школа имеет пять этажей, где обустроены 22 классных комнаты на 880 учеников. В школах оборудованы лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, а также физкультурные залы и помещения для собраний (судя по всему, имеются в виду актовые залы. — Прим. „РБК-Недвижимости“)».

Отдельным абзацем в донесении выделены московские автомобили. «Движение машин по Москве ускорилось, — пишет автор служебной записки. — К маю средняя скорость автомобилей достигла 14,35 км/ч». В сносках указан источник этой информации — газета «Вечерняя Москва» от 14 апреля 1952 года.

Газификация домов в Советском Союзе

Развитию жилого газоснабжения посвящены пять страниц, набранных на печатной машинке. «Рабочие, которые прежде тратили по 50−60 руб. в месяц на топливо, к 1952 году стали платить всего по 4−5 руб. за газоснабжение в месяц», — описываются последствия газовой реформы в СССР в донесении от 9 февраля 1954 года.

Из документа можно узнать, что в 1953 году количество газифицированных квартир в РСФСР выросло в восемь раз по сравнению с послевоенным периодом, а совокупный объем газа, потребляемого в Москве между 1947 и 1952 годом, соответствовал 5 млн куб. м сожженной древесины, 3,25 млн т угля и 500 тыс. тонн ископаемого топлива (то есть нефти и ее производных) вместе.

«На газификацию Москвы в бюджете заложили 65 млн руб., — сказано в отчете. — Согласно плану, в городе должны построить 380 км газопроводов для обеспечения газом 30 тыс. квартир. Что касается Ленинграда, то обычно за сутки город потребляет более 1 млн куб. м газа. В праздничные и предпраздничные дни потребление возрастает до 1,5 млн куб. м в сутки».

Советские брошюры о строительстве

Огромный 270-страничный документ посвящен советским журналам и брошюрам на тему строительства. В этих изданиях регулярно публиковались подробные разборы, которые затрагивали ключевые аспекты советского домостроения. В частности, здесь можно найти типовые планировки советских магазинов, квартир и даже стандартных двухэтажных зданий, предназначенных для бытовых услуг — такие постройки возводили во дворах спальных районов.



Копировали и брошюры с типовыми интерьерами

Были в этих брошюрах и статьи об интерьерах — к примеру, статья «В новые квартиры — новую мебель». Отдельное место занимают исследования экспериментальных серий, среди которых рассматривался даже многоквартирный дом из пластмассы. Уже в конце пятидесятых в окна предлагалось вставлять стеклопакеты, а при создании проекта большое внимание уделялось энергоэффективности.