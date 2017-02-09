На совещание по экономическим вопросам с участием президента в пятницу были приглашены не только правительство и профильные министры, но и эксперты, которые в разное время участвовали в проведении социально-экономической политики в стране.

"Мы попробовали разные методы формирования направлений развития экономики и управления этой экономикой. И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия", — сказал президент.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: пустых денег печатать не будем

"Группа экспертов, которые ко мне обращаются, все больше склонны к тому, что мы должны серьезно посмотреть на свою суперлиберальную экономику. И я об этом тоже говорил — нашу экономику стоит подвергнуть ревизии с точки зрения человеческого фактора", — отметил Лукашенко.

По словам главы государства, важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным — без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые страна уже переживала.

"Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата", — заявил Лукашенко.

Основная тема совещания с участием главы государства — планы по обеспечению экономического роста не только на этот год, но и на ближайшее пятилетие. В числе главных приоритетов - инвестиции, занятость и экспорт. В программе социально-экономического развития до 2020 года, которая была принята на 5-м Всебелорусском народном собрании, намечен рост ВВП на 15%, доходов — более чем на 11% и снижение инфляции на 5%.

Фрагмент совещания по актуальным вопросам экономики с участием президента слушайте на радио Sputnik Беларусь.