Очередные выходные несут нам не только долгожданный отдых от трудовых будней, но и повод выйти в свет или просто активно провести время. TUT.BY сделал для вас свежую подборку городских мероприятий на ближайшие дни.

10 февраля



Фото с сайта mycity.by

Артефакты Первой мировой войны из фондов Имперского военного музея в Лондоне, Национального исторического музея Беларуси и Могилевского областного краеведческого музея выставлены в музее им. Романова. Экспозиция посвящена столетию одного из самых долгих и кровопролитных сражений в мировой истории — битве на французской реке Сомме, которая длилась 141 день и унесла более миллиона человеческих жизней.

Время работы музея — с 9.30 до 17.30 со среды по воскресенье. Адрес — площадь Славы, 1, телефон для справок — (0222) 25−14−50.



Фото: vk.com/puls_mahyliow

Всех интересующихся и любящих белорусское кино, а также тех, кто о нем ничего не слышал, приглашают к 18.00 в центр «Кола». Здесь состоится показ фильма «Пульс» витебского режиссера Павла Монко. Как говорит автор картины, она будет интересна всем, кто «любит поразмышлять за кофе о причинности происходящего, любителям смотреть кино мозгами, а не ртом или того хуже».

Вход на мероприятие свободный. Приветствуются принесенные угощения к чаю. Подробнее читайте тут . Центр «Кола» находится на переулке Чкалова, 16.



Фото: vk.com/event139594273

В баре «XIX» век в 19.00 начнется акустический концерт лидера украинской группы «Самі Свої» Олега Сухарева. Познакомиться с его творчеством или задать вопросы организаторам можно здесь . Также для всех пришедших выступит могилевский музыкант Даниил «Змей» Карпенко. Входной билет на мероприятие стоит 5 рублей. Находится заведение на улице Ленинской 13/15.

11 февраля



Фото с сайта sport.ziyonet.uz

Начавшийся 4 февраля чемпионат Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд продолжится в 15.30. Место проведения — спорткомплекс «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А). На спортивной площадке встретятся ГК «Машека» (Могилев) и ГК «Гомель». Справки по телефону (0222) 72−12−34.



Фото: vk.com/alehouse

По многочисленным просьбам постоянных гостей ирландского паба Ale House на его сцене снова выступит кавер-бэнд «Б-52» из Гомеля. В репертуаре ребят — популярные композиции отечественных и зарубежных исполнителей, а основной составляющей всех выступлений группы является большая самоотдача. Если вы еще не знакомы с их творчеством, можно подробнее узнать тут . Начнется концерт в 21.00. Заказать столик можно по телефону (0222) 72−27−62. Находится паб на улице Ленинской, 61. Вход — 8 рублей.



Фото с сайта keytown.me

С 21.00 до самого утра с этой субботы и затем в это же время каждую неделю в ресторане «Турист» будут начинаться дискотеки «Назад в прошлое». На них прозвучат хиты восьмидесятых, девяностых и нулевых. За пультом — DJ Papa Dance. Ищите заведение на проспекте Пушкинский, 6. Стоимость входного билета — 5 рублей.

12 февраля



Фото: vk.com/mogilev_creative

Центр городских инициатив продолжает цикл фотоэкскурсий-прогулок по Могилеву , экскурсоводами в которых будут известные в Беларуси и за ее пределами фотографы. Это еще и фотосессия, каждый участник которой может быть и фотографом, и моделью.

В 11.00 стартует экскурсия «Вдоль по Виленской» с известным могилевским фотографом Ириной Савосиной. Для участия в ней нужно вступить в г руппу Центра городских инициатив и заполнить анкету . Место старта экскурсии будет сообщено отобранным участникам.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В 14.00 экскурсию по музею истории Могилева проведет его директор — Алексей Батюков. Посетители узнают о Могилеве времен Магдебургского права на белорусском языке и смогут задать вопросы.

Стоимость билета — 1 рубль. Подробности тут или по телефону + 375−29−388−35−61 (председатель общественной организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков.

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