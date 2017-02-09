Александр Лукашенко не намерен отменять декрет о тунеядстве. Об этом он заявил 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертами. « Край.by » разыскал жителей Молодечно, которые попали в число тех самых «социальных иждивенцев» и узнал, что они собираются с этим делать.

История первая. Стал «тунеядцем», пока пытался найти работу

Михаилу (имя изменено по просьбе героя) 23 года. В течение 2015 года молодечненец пытался найти работу: ходил на многочисленные собеседования, обзванивал потенциальных работодателей. Но молодого человека с формулировкой «у вас нет военного билета» трудоустраивать отказывались.



Михаил безуспешно пытался найти работу

В итоге в середине декабря 2016 года бабушке нашего героя вручили «письмо счастья». До 20 февраля Михаил должен заплатить 360 рублей за то, что пока он официально нигде не работал и безуспешно пытался трудоустроиться.



«Письмо счастья», которое получил Михал

— Письмо пришло за 2015 год. По нему я должен заплатить 20 базовых или 360 рублей (на 2015 год базовая величина равнялась 180 тысячам неденоминированных рублей). Честно говоря, я не ждал этого письма, — признается Михаил. — Долгое время ходили слухи, что из-за большой безработицы жителей Молодечно освободили от уплаты налога на тунеядство. Где я только не пытался устроиться на работу! Но везде получал отказ, потому что на тот момент у меня не было военного билета. Призывников никто не хочет брать, — резюмирует собеседник.

Сейчас парень ходит по инстанциям, пытаясь добиться решения об отмене уплаты налога. Он искренне не понимает, за что должен платить.

— Я уже написал заявление с просьбой освободить меня от уплаты налога (согласно изменениям, которые внесли в декрет о тунеядцах , если гражданин попал в трудную жизненную ситуацию, решением сельских советов и городских администраций он может быть освобожден от уплаты налога. — Прим. «Край.by»). 13 февраля пойду в исполком, там должны рассмотреть мое заявление. Если откажут, останавливаться не собираюсь. Буду и дальше ходить по инстанциям и бороться за свои права. За что я должен платить? — продолжает недоумевать Михаил. — Я попросил, чтобы мне предоставили отчет о том, какими государственными услугами я пользовался за этот год. Но мне отказали.

История вторая. Жил за границей несколько лет, но почему-то попал в число «иждивенцев»

О том, что государство признало его «тунеядцем», наш второй герой, Денис, узнал, получив на руки уведомление 6 февраля. Ситуация, мягко говоря, удивила молодечненца. А сам термин «социальный иждивенец», признает собеседник, и вовсе оскорбил.

Дениса оскорбило, что его называют «социальным иждивенцем»

— Я так же, как и остальные граждане Беларуси, участвую в финансировании государства. Например, покупаю продукты, в стоимость которых заложены налоги, рассчитываюсь за бензин на заправках, плачу налог на дороги. Но почему-то в этом случае меня никто кормильцем не называет, а вот тунеядцем — пожалуйста, — замечает он. — В течение трех лет, с 2013-го по 2015 год, я работал и жил в России. А сейчас кто-то посчитал, что я тунеядец, и поэтому должен заплатить 360 рублей непонятно за что.

Среди знакомых Дениса много тех, кто получил подобные письма. И все они настроены по-разному. Есть и такие, кто просто идет и платит этот налог, чтобы таким образом «откупиться от государства». Но не у всех в Молодечно, считает Денис, есть такая финансовая возможность.

— Президент сказал, что этот указ затронул небольшую часть населения и нужно просто пойти и «заплатить эти копейки». Но если учесть уровень фактических зарплат и безработицы в Молодечно, то 360 рублей не выглядят такими уж смешными деньгами. Это намного выше, чем большинство в нашем городе получают за свой труд в месяц. Во всем мире устоявшаяся практика — безработным платить пособие, у нас в стране наоборот. В нормальных странах налог на богатство, а у нас на бедность?

Пока Денис платить налог не намерен. В своих рассуждениях мужчина исходит из того, что Беларусь — государство правовое, демократическое и социально ориентированное. Поэтому и решать проблему он хочет в рамках закона.

— Я однозначно буду обращаться в местные органы власти. В том числе напишу письмо в прокуратуру с вопросом: не перечит ли указ президента нашему основному закону — Конституции?

История третья. Как студентку в «тунеядцы» записали

Студентка Мария (имя изменено по просьбе героини) также не считает себе «тунеядкой». Письмо от налоговой стало для нее новогодним «подарком» — извещение в почтовом ящике она обнаружила 24 декабря 2016 года.

— Письмо я не ждала, так как не считала себя тунеядкой, — признается Мария. — Это был новогодний сюрприз. В 2015 году я окончила колледж (отучившись 181 день). Впереди были подготовительные курсы в университете, затем — вступительные экзамены. На отдых у меня оставался август. Я поступила на заочное отделение, и в сентябре состоялась установочная 10-дневная сессия, а в декабре, соответственно, зимняя.



Мария не считает себя «тунеядкой»

В перерывах между учебой девушка искала работу. Но куда бы она ни пришла, везде получала отказ. Причины? Нет опыта работы и статус «студентка». Это, говорит Мария, то, на что обращает внимание работодатель.

— Вы можете себе представить? Чтобы не платить налог, мне не хватило всего 2 дня! И пересчитывать никто ничего не хочет. Оказывается, тем, кто учится платно, никаких каникул не предоставляется, а сессии заочников не учитываются. Но почему?! — удивляется она. — Как и многие, я стала добиваться отмены решения через заявление в райисполком. Компетентные работники налоговой инспекции посоветовали мне туда обратиться, что я и сделала. Там мне пообещали заявление рассмотреть и прислать ответ.

Сумму налога, равную 360 рублей, девушка считает неподъемной. Даже сейчас, устроившись на работу, она получает в месяц меньше.

— У нас в городе очень большая безработица. Некоторым моим знакомым даже не удалось стать на биржу труда. А если человек не работает, как ему заплатить? Лично я — за отмену налога. Это полное безобразие. В наше время любой может остаться без работы, — считает девушка.

Вместо резюме

Молодечненский правозащитник Алексей Хвостик уверен: декрет о тунеядстве идет вразрез не только с основным законом нашей страны, но и с международными правовыми нормами.

— В Конституции Беларуси записано, что у нас существует право на труд, а не обязанность. Этот декрет противоречит как нашей Конституции, так и многим международным документам. Это глупость, а не декрет. Такого ни в одной стране нет! Кроме того, со стороны власти изначально идет неправильная постановка вопроса. Нужно бороться с безработицей, а не с безработными. В настоящее время люди согласны даже работать за 200 рублей. Но работы нет, а с человека еще 200 долларов требуют.