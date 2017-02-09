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ЕС введет безвизовый режим для граждан Украины к лету
10.02.2017 14:49 — Разное | Ежедневник
фото: vesti-ukr.com
Европейский союз введет безвизовый режим для граждан Украины «до лета». Об этом заявил находящийся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
По его словам, Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.
Как отметил после встречи с Юнкером премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Европейский союз планирует принять окончательное решение об отмене виз для граждан Украины до июня 2017 года.«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — подтвердил журналистам Жан-Клод Юнкер, сообщает
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Европейский союз введет безвизовый режим для граждан Украины «до лета». Об этом заявил находящийся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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