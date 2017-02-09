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СМИ: Подполковник МВД России задержан на границе с Беларусью
10.02.2017 14:25 — Разное | Ежедневник
фото: pravdaurfo.ru
Полковник полиции из подразделения Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Виталий Федосов задержан на границе с Беларусью по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу в пятницу, пишет
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 9 февраля 2017 года Федосов задержан на границе с Республикой Беларусь", - говорится в пресс-релизе СКР.
В ведомстве отметили, что в отношении 40-летнего полковника полиции Федосова, старшего оперуполномоченного по особо важным делам 17 отдела ("Запад") регионального управления ГУСБ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее Федосов был объявлен в федеральный розыск.
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Полковник полиции из подразделения Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Виталий Федосов задержан на границе с Беларусью по делу о...
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