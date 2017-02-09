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В минском метро "пошутили" о бомбе, шутника ждет уголовное дело

10.02.2017 14:50 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело может быть заведено в отношении мужчины, сообщившем при прохождении досмотра в метро о бомбе в сумке.

Инцидент произошел на станции метро "Петровщина" 25 января, сообщает сайт ГУВД Минского горисполкома.

Речь идет об очередной шутке. Сумку "пошутившего" пассажира проверили, взрывного устройства в ней не было.

По словам начальника оперативно-дежурной службы УВД по охране Минского метрополитена Кирилла Кислова, в 2016 году было зарегистрировано 11 лжесообщений, каждое из которых квалифицируется как преступление, соответствующее статье №340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на срок до 5 лет. 

Правоохранительные органы предупреждают, что такие шутки чреваты последствиями, ведь привлекается значительное количество сотрудников, МЧС и других служб, которые могли бы оказать помощь тем людям, которым это действительно необходимо. Кроме того, нарушается движение поездов метро, проводится эвакуация людей.

 
 
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Уголовное дело может быть заведено в отношении мужчины, сообщившем при прохождении досмотра в метро о бомбе в сумке.

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