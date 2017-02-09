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Задержаны основатели компании-регистратора офшоров Mossack Fonseca
10.02.2017 15:14 — Разное | Ежедневник
фото: meduza.io
В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.
Задержание Моссака и Фонсеки, отмечает агентство Efe news, было проведено спустя несколько часов после того, как власти Панамы публично обвинили их в причастности к делу о коррупции в Petrobras.
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В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.
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