Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысяч извещений об уплате сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Галина Жданеня.

Всего на 1 февраля налоговыми региона принято 9718 решений об аннулировании и внесении изменений в извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов. В том числе в отношении 9557 человек решения полностью отменены. Еще 161 человек получили извещения об уменьшении суммы сбора в связи с предоставленными пояснениями и документами. В подавляющем большинстве случаев (97%) речь идет о тех жителях области, которые в отчетном году находились за пределами республики более 183 дней.

"Сведения об отсутствии у гражданина обязанности по уплате сбора, могут быть предоставлены в налоговый орган им лично, почтой или электронной почтой. Во всех случаях для принятия решения об аннулировании или внесении изменений в извещения имелись веские основания", - отметила Галина Жданеня.

В целом по Брестской области извещения на уплату сбора на финансирование госрасходов за 2015 год получили 69 221 человек, что составляет 15% от общего количества по республике. Срок уплаты сбора истекает 20 февраля. Досрочно его уже уплатили более 5 тысяч жителей региона.

Что касается освобождения от уплаты сбора, то таким правом наделены местные органы власти. При всех гор- и райисполкомах области созданы специальные комиссии, которые могут принять положительное решение в отношении плательщика сбора в связи с трудной жизненной ситуацией.