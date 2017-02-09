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В Брестской области отменили 9,5 тысячи "писем счастья" по налогу на тунеядство
Налоговые органы Брестской области отменили 9,5 тысяч извещений об уплате сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год,
Всего на 1 февраля налоговыми региона принято 9718 решений об аннулировании и внесении изменений в извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов. В том числе в отношении 9557 человек решения полностью отменены. Еще 161 человек получили извещения об уменьшении суммы сбора в связи с предоставленными пояснениями и документами. В подавляющем большинстве случаев (97%) речь идет о тех жителях области, которые в отчетном году находились за пределами республики более 183 дней.
"Сведения об отсутствии у гражданина обязанности по уплате сбора, могут быть предоставлены в налоговый орган им лично, почтой или электронной почтой. Во всех случаях для принятия решения об аннулировании или внесении изменений в извещения имелись веские основания", - отметила Галина Жданеня.
В целом по Брестской области извещения на уплату сбора на финансирование госрасходов за 2015 год получили 69 221 человек, что составляет 15% от общего количества по республике. Срок уплаты сбора истекает 20 февраля. Досрочно его уже уплатили более 5 тысяч жителей региона.
Что касается освобождения от уплаты сбора, то таким правом наделены местные органы власти. При всех гор- и райисполкомах области созданы специальные комиссии, которые могут принять положительное решение в отношении плательщика сбора в связи с трудной жизненной ситуацией.
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В целом по Брестской области извещения на уплату сбора на финансирование госрасходов за 2015 год получили 69 221 человек.
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