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Гидромет о погоде на выходные: слабый мороз и без снега
10.02.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Слабые морозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных: погоду в республике будут формировать скандинавские антициклоны, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики прогнозировали, что после первой декады февраля в стране установится спокойная зимняя погода – без существенных колебаний температуры.
"В субботу 11 февраля ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков, слабые туман и изморозь", – сказали в Гидромете.
Минимальная температура воздуха ночью составит от –6 до –12°С, максимальная днем – –2..–7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
В воскресенье страна попадет под влияние скандинавского антициклона: снова туман и изморозь, на дорогах может быть гололедица. Ночью 12 февраля термометры покажут –5..–10°С, при прояснениях до —15°С, днем –2..–7°С.
В понедельник днем по северо-восточной половине Беларуси пройдет кратковременный снег, ожидается сильный порывистый ветер. Ночью температура составит от –5 до –10°С, днем – от 0 до –7°С.
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В ближайшие дни, по данным синоптиков, погода существенно не изменится, лишь в понедельник по северо-востоку Беларуси пройдет снег.
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