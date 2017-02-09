МИНСК, 10 фев – Sputnik. Слабые морозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных: погоду в республике будут формировать скандинавские антициклоны, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики прогнозировали, что после первой декады февраля в стране установится спокойная зимняя погода – без существенных колебаний температуры.

"В субботу 11 февраля ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков, слабые туман и изморозь", – сказали в Гидромете.

Минимальная температура воздуха ночью составит от –6 до –12°С, максимальная днем – –2..–7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В воскресенье страна попадет под влияние скандинавского антициклона: снова туман и изморозь, на дорогах может быть гололедица. Ночью 12 февраля термометры покажут –5..–10°С, при прояснениях до —15°С, днем –2..–7°С.

В понедельник днем по северо-восточной половине Беларуси пройдет кратковременный снег, ожидается сильный порывистый ветер. Ночью температура составит от –5 до –10°С, днем – от 0 до –7°С.