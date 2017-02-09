МИНСК, 10 фев — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь запускает на своих ресурсах трансляцию прямых эфиров международного детского вокального конкурса "Ты супер!" телеканала НТВ. Трансляции стартуют в еженедельном режиме, начиная с 11 февраля в 20:00 МСК, на порталах Sputnik в 10 странах СНГ и Балтии*.

Первыми участниками шоу из стран евразийского пространства станут вокалисты из Казахстана, Армении и Молдовы — Владимир Сарафутдинов, Ангелина Папикян и Анна Ерхан. Узнать о том, как живут и готовятся к своим выступлениям юные конкурсанты, можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях.

В социальных сетях Sputnik пользователи могут поддержать участников шоу пожеланиями им успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении в страну.

Оценивать участников телевизионного шоу НТВ "Ты супер!" будет компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыканты и продюсеры РФ. Среди них — неординарная Елка и певец Стас Пьеха, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, а также оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

*Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

От Беларуси в проекте принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Следите за успехами белорусских конкурсанток на Sputnik Беларусь .